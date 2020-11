(UNWEB) "Oggi abbiamo tante emergenze ambientali come l'aria inquinata che respiriamo, i rifiuti sempre più imponenti da smaltire, la plastica che danneggia l'ecosistema. Molto importante, quindi, il tema che pone quest'anno il Love Film Festival 6: la famiglia sostenibile". Così Adriana Galgano, presidente di Blu, intervenendo all'incontro "La famiglia sostenibile è felice!",



organizzato dal Global Thinking Foundation nell'ambito del Perugia Love Film Festival 6.

"Una famiglia sostenibile - ha continuato - ama l'ambiente in cui vive e, per questo, impara in modo molto semplice e allegro a modificare il proprio stile di vita per renderlo più ecologico. Per farlo, abbiamo tutti un grande obiettivo- ha detto la presidente di Blu - ridurre l'anidride carbonica che immettiamo nell'aria quando facciamo attività quotidiane come andare in macchina, accendere la luce, fare una doccia, gettare un rifiuto o prendere un aereo". "L'anidride carbonica - ha spiegato ancora Galgano - è un gas che si forma nei processi di combustione o, ancora più semplicemente, quando respiriamo. Oggi, viene immesso nell'ambiente in grande quantità e crea danni alla nostra salute e al clima. Può essere misurata in kg e tonnellate. Facendo una media, ciascun italiano ne immette nell'aria circa 6 tonnellate all'anno. Ad esempio, percorrere 10 km con un auto a benzina, che fa 13 km con un litro, equivale ad emettere 2 kg di anidride carbonica".

"Pensiamo quindi a che effetti benefici otterremo se solo riducessimo i km effettuati annualmente in macchina - ha evidenziato Galgano - Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, noi di Blu stiamo lavorando a vari progetti. Il primo consiste nell'ampliamento a livello regionale del masterplan del Chiascio per il turismo sostenibile redatto da Werter Grasselli, un Blu 'doc'. Riteniamo infatti strategico che l'Umbria si doti di infrastrutture sostenibili (piste ciclabili, pedonali e ippove) interconnesse tra loro per percorrere da Nord a Sud e da Est a Ovest la nostra bellissima regione nella sua interezza e in modo lento e sostenibile connettendo inoltre i distretti del cibo e tutte le micro realtà agroalimentari per poter davvero diventare volano per nuove economie locali a km0, vivendo e gustando di fatto le nostre migliori peculiarità, cibo e ambiente naturale".

"Proprio sul diffondere maggiormente il consumo di prodotti a Km 0 la nostra consigliera Francesca Renda - ha annunciato la presidente di Blu - ha presentato e fatto approvare un ordine del giorno al Consiglio Comunale di Perugia e altri ne seguiranno in altri Comuni. Siamo inoltre impegnati a creare organizzazione e sensibilizzazione a tutti i livelli rispetto all'utilizzo dei Fondi Europei che, nel prossimo settennato, hanno come uno degli obiettivi principali lo sviluppo dell'economia verde. Economia verde significa anche incentivare studi e applicazioni dell'idrogeno, un'energia pulita. In un futuro prossimo, viaggeremo con auto e aerei ad idrogeno. È proprio di questi giorni, l'uscita del Piano per la ricerca su questa tematica del Ministero dell'Università e della Ricerca. Siamo certi che l'Università degli studi di Perugia potrà giocare un grande ruolo in questo senso e noi di Blu la sosterremo con energia".

"Infine - ha concluso Galgano - un grazie a Daniele Corvi e alla nostra Consigliera Francesca Renda, delegata al Cinema al Comune di Perugia, per essere riusciti anche in questo anno complicato, a realizzare un'edizione del Love Film Festival, ricca di amore e di temi stimolanti".