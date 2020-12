(UNWEB) “Per me è stata una grande soddisfazione che la mia mozione per il progetto di salvaguardia, riqualificazione e rilancio del sito archeologico della Guastuglia di Gubbio sia stata votata all’unanimità dall’Assemblea legislativa dell’Umbria”.

È quanto dichiara il consigliere regionale Daniele Nicchi (Lega - Presidente Prima Commissione) riferendosi alla seduta di ieri dell’Aula di Palazzo Cesaroni (https://tinyurl.com/mozione-guastuglia (link is external)). “La Guastuglia – spiega Nicchi - rappresenta una risorsa fondamentale per l'economia di Gubbio e dell'Umbria. Con la mozione chiediamo alla Giunta regionale di istituire un tavolo di lavoro tra il Comune di Gubbio, la Regione Umbria, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e il Ministero dei Beni Culturali, con l’obiettivo di realizzare il parco archeologico da inserire in un contesto turistico culturale, sia regionale che nazionale. Inoltre chiediamo di reperire risorse finanziarie, sia pubbliche che private, finalizzate al recupero e alla fruizione dell’area. Il voto unanime dell’Aula – conclude - è molto rilevante, in quanto così la Guastuglia si unirà alle numerose e significative ricchezza di tutta l’Umbria, contribuendo a quel rilancio turistico della regione di cui avremo estremo bisogno al termine della pandemia”.