(ASI) "Sabato 19 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 22:00, la Marcia della Liberazione chiede al popolo italiano di marciare tutti insieme per una grande fiaccolata in alcune città italiane allo scopo di testimoniare l’urgenza di un risveglio collettivo in un momento storico in cui, in nome di una strumentalizzazione del diritto alla salute, questo governo sta violando in modo spietato le libertà costituzionali della persona (Art. 13 Cost.).

Tra le prime città Udine, Milano, Civitanova Marche, Belluno, Perugia, Bracciano, Torino, Benevento, Napoli. Chiunque potrà organizzarsi in altre città o comuni e potrà dare notizia inviando una mail al Comitato Organizzativo della Marcia.

Senza alcun passaggio democratico che passi dal Parlamento, il Presidente Conte continua da mesi ad imporre agli italiani limitazioni lesive della libertà personale, abusando di DPCM incostituzionali e illegittimi.

Con la detenzione domiciliare (Cd. Lockdown), la chiusura e la limitazione dell’orario di apertura e di chiusura delle attività commerciali e professionali e delle scuole, la chiusura della circolazione e l’imposizione delle mascherine e, per finire, ora anche l’impossibilità di trascorrere il Natale con i propri familiari e di partecipare alla Santa Messa di Natale, sono stati oltrepassati tutti i limiti possibili per un Paese democratico.

La Marcia della Liberazione accenderà, la sera del 19 dicembre, una luce nel buio più profondo che sta attraversando il nostro Paese. E’ un richiamo alla obbedienza costituzionale poiché il nostro faro guida è la Costituzione Italiana, quella che questo governo sta violando ripetutamente.

E’ un richiamo alla Ribellione costruttiva perché oggi ribellarsi è un atto di amore per l’Italia, per noi stessi e per i nostri cari.

E’ questo il tempo del coraggio, il tempo del risveglio! Ce la faremo uniti!"

Così in una nota Tiziana Alterio e Moreno Pasquinelli. Per informazioni organizzative: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.