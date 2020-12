(ASI) Perugia - "Francesco Acquaroli, presidente delle Regione Marche, ha appena annunciato che le infrastrutture sono essenziali per lo sviluppo turistico della sua Regione - ha dichiarato Adriana Galgano, presidente di Blu - e per questo, nelle Marche hanno previsto 12 milioni di euro per attivare nuove rotte dall'Aeroporto di Ancona e preservare i voli che le compagnie potrebbero cancellare causa Covid.

Lo scopo principale di un aeroporto è infatti essere volano di sviluppo di un territorio." "Per questo l'emergenza Covid in tutta Italia non ferma gli investimenti in infrastrutture - ha aggiunto - anzi li potenzia. Per finanziarli, si potra' infatti contare anche sulle nuove risorse che arriveranno dal Recovery Fund. Solo per fare due esempi, in Lazio sono al lavoro per il potenziamento dell'Aeroporto di Frosinone e il suo collegamento con l'Alta Velocità a Roma Termini. In Sicilia invece hanno gia' chiesto un nuovo aeroporto intercontintale." "Alla luce di tutto quanto sta accadendo in Italia - conclude l'ex-deputata - e per non essere ancora una volta il fanalino di coda, e' veramente urgente il piano per l'Aeroporto dell'Umbria. Avrebbe già dovuto essere noto. Che fine ha fatto?"