Il capogruppo del M5S, Thomas De Luca, interviene sul piano vaccini anti Covid rimarcando la necessità di “promuovere azioni per sensibilizzare e sostenere una campagna di comunicazione che veda l'esposizione in prima persona, su base volontaria, dei rappresentanti dell'Assemblea legislativa, dei componenti della Giunta regionale e dei Parlamentari umbri, con azioni e iniziative mediatiche che coinvolgano i social network, gli organi di informazione ed ogni tipo di pubblicità ritenuta utile”. Per questo, De Luca esprime soddisfazione per l’approvazione dell’Aula, in proposito, di una risoluzione proposta dalla minoranza.

(UNWEB) Perugia, “La lotta contro la pandemia potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta. Entro la fine del 2020 anche in Umbria sono arrivate le prime dosi di vaccino con l'obiettivo e la previsione di somministrarne cinquantamila tra gennaio e febbraio. In questa fase le cose stanno andando bene, ma siamo solo alle prime fasi. Stiamo correndo una lunga maratona, non una gara dei cento metri”. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca secondo il quale “per ottenere un'efficace immunità di gregge è necessario che oltre il 75 per cento della popolazione sia reso immune al contagio”.

Per il capogruppo pentastellato “sarà quindi fondamentale informare correttamente, secondo i dati e le informazioni che la scienza ci sta fornendo, smontando gli argomenti di chi preferisce seguire ipotesi di complotto e teorie fantasiose senza alcuna evidenza suffragata da un metodo scientifico. Non possiamo permettere – spiega - che in futuro la campagna di vaccinazioni subisca delle battute di arresto a causa delle fake news cavalcate da qualche personaggio politico. Occorre non abbassare mai la guardia finché non saremo fuori da questa drammatica situazione”.

“Per questo - prosegue De Luca - come minoranze abbiamo presentato una risoluzione, approvata dall’Aula (https://tinyurl.com/yyhfzfdl (link is external)), per promuovere azioni volte alla sensibilizzazione e al sostegno di una campagna di comunicazione sui vaccini anti-covid che veda l'esposizione in prima persona, su base volontaria, dei rappresentanti dell'Assemblea legislativa, dei componenti della Giunta regionale e dei Parlamentari umbri, con azioni e iniziative mediatiche che coinvolgano i social network, gli organi di informazione ed ogni tipo di pubblicità ritenuta utile. Quella del vaccino – conclude - è una partita troppo importante. Io ci metto la faccia. Facciamolo tutti”.