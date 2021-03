(UNWEB) A quasi due settimane di distanza dalla mancata informativa sul Recovery Plan che avrebbe dovuto tenere in Commissione la Presidente Tesei, non è stata ancora comunicata una nuova data e ciò rappresenta un fatto del tutto inaccettabile”. Lo dichiarano le consigliere Simona Meloni e Donatella Porzi (Pd) e il consigliere Thomas De Luca (M5S).

“Questa situazione, oltre a dimostrare una evidente mancanza di rispetto per le istituzioni consiliari - sottolineano i tre consiglieri di minoranza - rischia di compromettere definitivamente la possibilità di poter dare seguito ad un vero confronto su un atto strategico come il Recovery Plan e di poter coinvolgere gli enti locali, le forze economiche, sociali e politiche, così come accaduto in tante altre regioni italiane. Tenuto conto che la consegna del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'Europa è prevista per la fine di aprile, questi incomprensibili ritardi renderanno di fatto impossibile un’adeguata condivisione dei progetti elaborati dalla Giunta regionale, facendo mancare una valutazione di merito sia sulle macro missioni che sui sei assi di intervento del Next Generation EU. Se da una parte il nuovo Governo si apre al contributo di esperti e istituisce in proposito due comitati interministeriali su transizione digitale ed ecologica - evidenziano - in Umbria si arriva addirittura ad impedire una discussione nelle sedi istituzionali. Oltre la metà dei Comuni umbri, inoltre, non ha avuto ancora la possibilità di partecipare al percorso di elaborazione delle schede e sui progetti di respiro regionale e la Giunta non ha sentito il bisogno di partecipare alcuna strategia complessiva”.

“Chiediamo pertanto - concludono i tre consiglieri di opposizione - che venga recuperato il tempo perduto, attraverso la convocazione di una seduta permanente della Prima commissione a cui far seguire tutte le audizioni utili ad interloquire con la società umbra su un piano che rappresenta, per l'Italia e per la nostra regione, il principale driver della ripartenza”.