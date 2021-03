Giovedi 1 aprile 2021 alle ore 11.00 conferenza stampa sul Bacino del Rio Grande, Amelia.

(UNWEB) Acquasparta, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, San Gemini, Stroncone e Terni.

17 Comuni, 17 amministrazioni che rappresentano un territorio che cammina lungo le direttrici della via Flaminia e della via Amerina, quell’Umbria meridionale, che dal 1 aprile si presenterà al mercato del turismo lento con un unico volto e un nome che ne evoca la vocazione: Le Terre dei Borghi Verdi.

Il progetto turistico e il finanziamento della Regione Umbria.

Il progetto, finanziato dall’assessorato al turismo della Regione, è teso alla definizione di un prodotto turistico organico basato sull’offerta di itinerari, cammini e vie, e sulla realizzazione di strumenti innovativi per la sua promozione e fruizione.

Non più dei percorsi che raggiungono separatamente i singoli campanili, ma un intero territorio che, attraverso le sue ricchezze, possa diventare un'offerta tangibile per il rilancio del turismo post Covid.

La conferenza di lancio presso il Bacino del Rio Grande.

Il periodo è quello della rinascita, quello della primavera. Il luogo è uno dei più suggestivi del nostro territorio quel bacino del Rio Grande, salito agli onori della cronaca lo scorso anno, per essere stato uno degli attrattori più votati a livello nazionale tra i Luoghi del Cuore FAI. Una scelta coraggiosa, condivisa dai Comuni, per portare visibilità a una di quelle meraviglie dell’Umbria del sud che sono ancora oggi, purtroppo, poco conosciute.

Partire da Amelia, uno dei 5 Comuni capofila del progetto, e arrivare a Terni (alla Cascata delle Marmore), attraverso una serie di appuntamenti con la Stampa, è il percorso che ci siamo impegnati a realizzare da qui a ottobre per far scoprire, passo dopo passo, Le Terre dei Borghi Verdi. Un’opportunità preziosa sarà quella di poter presentare, proprio in quella data, il progetto alla Fiera TTG di Rimini.

Il programma: la presenza dell’Assessore Paola Agabiti, quella di Mogol e la possibilità, per i giornalisti, di fare un giro in e-bike lungo Le Terre dei Borghi Verdi.