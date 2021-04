(UNWEB) L’Assemblea legislativa dell’Umbria si riunirà martedì 13 aprile, dalle ore 9.30, nella sede di Palazzo Cesaroni, a Perugia. Previste due sessioni separate della seduta: la prima con mozioni dedicate esclusivamente alla scuola, la seconda con mozioni dedicate ad altri argomenti. La seduta potrà essere seguita in diretta sul canale youtube e sul sito istituzionale dell’Assemblea (Alumbria.it), dove saranno anche disponibili i lanci Acs sugli atti discussi, curati dall’Ufficio stampa di Palazzo Cesaroni.

MOZIONI DEDICATE ALLA SCUOLA

“Azioni per assicurare e garantire l'inclusione scolastica ed il diritto allo studio di bambini/e e ragazzi/e con bisogni educativi speciali (bes) e disabilità durante e dopo l'emergenza covid-19” - Atto di iniziativa dei consiglieri Paola FIORONI, Stefano PASTORELLI, Francesca PEPPUCCI, Daniele CARISSIMI e Daniele NICCHI (Lega)

“Emergenza sanitaria, diritto allo studio universitario, servizi agli studenti e mobilità” - Atto di iniziativa dei consiglieri Tommaso BORI, Michele BETTARELLI, Simona MELONI, Fabio PAPARELLI, Donatella PORZI (Pd), Andrea FORA (Patto civico) e Vincenzo BIANCONI (misto)

“Programmazione e pianificazione delle misure da adottare per una ripresa in piena sicurezza delle attività scolastiche in presenza - intendimenti della Giunta regionale” - Atto di iniziativa dei consiglieri Donatella PORZI, Tommaso BORI, Michele BETTARELLI, Simona MELONI, Fabio PAPARELLI (Pd) e Vincenzo BIANCONI (misto)

“Misure urgenti da adottare in vista della riapertura delle scuole dell'infanzia e scuole primarie, intendimenti della Giunta regionale” - Atto di iniziativa dei consiglieri Donatella PORZI, Tommaso BORI, Michele BETTARELLI, Simona MELONI, Fabio PAPARELLI (Pd) e Vincenzo BIANCONI (misto)

“Didattica a distanza e disagio giovanile: previsione di misure di sostegno a giovani e famiglie” - Atto di iniziativa dei consiglieri Simona MELONI, Michele BETTARELLI, Tommaso BORI, Donatella PORZI, Fabio PAPARELLI (Pd), Andrea FORA (Patto civico) e Vincenzo BIANCONI (misto)

ALTRE MOZIONI

“Azioni volte al contrasto e alla prevenzione del fenomeno dell'abuso sui minori ed in particolare delle forme più attuali di pedofilia e pedopornografia” - Atto di iniziativa dei consiglieri Paola FIORONI, Stefano PASTORELLI, Daniele CARISSIMI, Eugenio RONDINI e Daniele NICCHI (Lega)

“Mozione sull’attivazione di un gruppo di lavoro ‘Perugia obiettivo 2027’” - Atto di iniziativa dei consiglieri Andrea FORA (Patto civico) e Tommaso BORI (Pd)

“Promozione turistica della Regione Umbria presso le stazioni dell’alta velocità di Orte e Terontola” - Atto di iniziativa dei consiglieri Stefano PASTORELLI, Paola FIORONI, Eugenio RONDINI, Daniele NICCHI, Valerio MANCINI, Francesca PEPPUCCI e Daniele CARISSIMI (Lega)

“Sostegno al mondo dello sport in Umbria” - Atto di iniziativa dei consiglieri Simona MELONI e Donatella PORZI (Pd)

“Necessità di vaccinare in via prioritaria anche i volontari della protezione civile equiparandoli al personale delle forze dell’ordine” - Atto di iniziativa dei consiglieri Eleonora PACE e Marco SQUARTA”.