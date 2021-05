(UNWEB)Il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli, esprime “soddisfazione” per l’approvazione, ieri in Aula, della mozione a sua prima firma, sulla “valorizzazione e il potenziamento dell’ospedale di Assisi, progetto da definire all’interno del Piano sanitario regionale”.

L’atto – ricorda Pastorelli - impegna la Giunta e l’assessore Luca Coletto a “valutare con attenzione, per eventuali investimenti nelle attività del nosocomio, il potenziale di mobilità attiva extra regionale, che apporterebbe benefici al bilancio della Regione”.

“L’ospedale – spiega Pastorelli – riveste un ruolo strategico a livello territoriale in quanto ubicato in un luogo di rilevanza nazionale e internazionale come Assisi, meta di milioni di turisti ogni anno e per il numero ragguardevole di utenti a cui deve prestare servizio nel comprensorio assisano. Tuttavia – osserva -, negli ultimi anni, complice una sciagurata politica sanitaria regionale del Partito democratico, è stato oggetto di un progressivo depauperamento delle strutture e della chiusura di servizi fondamentali come quelli erogati dal Punto nascita e dalla Chirurgia generale”.

“Con il nuovo corso della Lega in Umbria – commenta Pastorelli - è arrivato il momento per l’ospedale di tornare ad essere punto di riferimento, e non solo per l'erogazione di prestazioni sanitarie di eccellenza, in una città che merita una connotazione e collocazione specifica in ambito regionale. L’approvazione di questa mozione – conclude - apre un percorso di valorizzazione e potenziamento che troverà compimento con la stesura del piano sanitario”.