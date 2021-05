(UNWEB) “Paradossale che la sinistra, dopo anni di immobilismo e svariati scivoloni su questo tema, critichi lo spot promozionale lanciato dalla Regione Umbria per la valorizzazione turistica del territorio”. Così in una nota i consiglieri regionali della Lega, Stefano Pastorelli, Paola Fioroni, Valerio Mancini, Eugenio Rondini, Daniele Nicchi, Daniele Carissimi, Francesca Peppucci.

“Ricordiamo – proseguono i consiglieri – come nel recente passato il PD abbia cercato di valorizzare l’immagine dell’Umbria sponsorizzando per errore uno scorcio paesaggistico della Val d’Orcia in Toscana o come il Natale in Umbria veniva promosso attraverso delle immagini che sembravano raffigurare le baite del Trentino Alto Adige, causando un grave danno d’immagine alla nostra regione. È imbarazzante ascoltare oggi le critiche di certi esponenti politici di sinistra alla campagna promozionale lanciata dall’Umbria [https://youtu.be/719OLoBYidI] (link is external), come nel caso del consigliere regionale del PD Fabio Paparelli, ex assessore al turismo nella Giunta Marini, autore di un post Facebook dove dichiarava di non comprendere il senso di una campagna basata sul messaggio ‘io amo il mare dell’Umbria’ criticandola aspramente. Il post questa mattina è stato cancellato”.

“Sarebbe bastato – spiegano i consiglieri della Lega - informarsi e guardare il video per capire, come spiega l’ideatore dello spot, che la nostra regione, unica del centro-sud non bagnata dal mare, ‘possiede altri mari, egualmente estesi, profondi e suggestivi: un mare di esperienze, di storie, di cammini, di sfumature, di sapori, di musica e suoni...’. Un messaggio semplice, ma efficace, impattante, curioso, destinato a far parlare della nostra regione. E proprio questo deve essere l’obiettivo di una campagna comunicativa degna di tale nome. La promozione turistica riveste un ruolo fondamentale per il rilancio di un territorio, soprattutto dopo una fase critica caratterizzata dalla pandemia e dalle restrizioni e in particolare per una regione come l’Umbria dove il turismo e il suo indotto rappresentano una parte fondamentale del tessuto economico”.