(UMWEB) PERUGIA – “Non possiamo e non vogliamo più fermarci!”. E’ questo il grido d’incitamento che lancia Giacomo Sintini all’approssimarsi della nuova edizione della #forzaecoraggio challenge che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 15 giugno 2019 a Perugia.

“Dal 2014 – commenta l’ex campione di volley – ogni anno ci ritroviamo insieme a tanti amici e sostenitori per animare una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Allenandoci, correndo e promuovendo stili di vita sani possiamo dare il nostro contributo alla ricerca scientifica per sconfiggere il cancro. Divertirsi e fare del bene, non vedo cosa possa esserci di meglio”.

Come nella scorsa edizione Decathlon Perugia sarà partner dell’Associazione, luogo di ritrovo e partenza per la gara podistica e sede di tutte le attività collaterali previste per il pomeriggio. Il programma prevede la corsa competitiva (10 km) dalle ore 18.00 e a seguire e la camminata solidale di 5 kilometri cui potranno partecipare anche gli amici a quattro zampe. Tutte le attività saranno patrocinate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e non mancheranno le sorprese anche per i bambini che saranno coinvolti, a partire dalle ore 16:00 in numerose attività: corsa campestre con diverse categorie, lezioni di padel e tanto altro ancora.

Non mancherà infine la solidarietà con la presenza della squadra di palla a mano in carrozzina Libertas Super Team che saranno protagonisti di un momento speciale insieme a Jack e all’Associazione.

Tutte le informazioni per l’iscrizione alla gara sono reperibili sul sito internet dell’Associazione Giacomo Sintini www.associazionegiacomosintini.it

Come ogni anno la realizzazione di un evento tanto grande è merito anche di tanti partner che contribuiscono alla buona riuscita della #forzaecoraggio challenge: Farchioni Oli, Reni Market, Gelati Sammontana, Agricola Tardioli per i punti ristoro, Pasta Toscana, Bartoccini Gioiellerie per i premi; Barbiere dello zoo si occuperà degli amici a 4 zampe, l’intrattenimento musicale sarà a cura di Freddy Wales, mentre la voce della gara sarà come sempre Marco Cruciani e Oreste Testa il fotografo ufficiale. Dream Runners si occuperà del cronometraggio. Sponsor della #forzaecoraggiochallenge 2019 sono: Bar Lassagì, Brocani Garden, Kleos, Mr Print, Ovus, Studio Rocchetti, Tipografia Ponte Felcino, Totem. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Perugia, del Coni e di AICS.