(UMWEB) Si è conclusa venerdì 28 giugno la 36ma edizione del Trofeo delle Regioni a Lignano Sabbiadoro (UD), mattatore quest’anno il Veneto che conquista la prima posizione nel settore femminile avendo la meglio 3-1 contro il Lazio, mentre nel settore maschile lascia lo scettro alla Puglia perdendo al tie-break 15-13.

Positiva in proporzione anche la spedizione delle selezioni umbre, la squadra maschile ha concluso al 13° posto, mentre un 11° posto è stato conquistato dalla selezione femminile battendo il Trentino nell'ultima gara, il presidente Giuseppe Lomurno ha così dichiarato.

“Considerando la nostra realtà demografica ed il numero di tesserati possiamo valutare questa spedizione come un risultato positivo ma che comunque deve spingerci a fare di meglio, sono sicuro che le società del nostro territorio lavorano ogni giorno con l’obbiettivo di rendere questi ragazzi non solo degli atleti migliori ma soprattutto delle persone migliori, educandoli con i sani valori dello sport”.

Positiva anche la valutazioni del fischietto umbro Ilaria Mazzocchio, che lascia ai social i propri sentimenti e festeggia il passaggio al Ruolo B definendo in poche parole, quanto appassionate ed intenso sia stato questo appuntamento che riunisce le giovani promesse di tutta Italia.