(ASI) Terni - Terza giornata di campionato e prima sconfitta per la Ternana di Mister Gallo. Nuovo schieramento per la partita contro i pugliesi, con Gallo che esclude Defendi per far posto a Paghera, conferma invece Partipilo trequartista alle spalle di Marilungo e Ferrante.

Nel primo tempo non si registra nulla di importante, con una Ternana che sul campo fa oggettivamente fatica ad arrivare nella metà campo avversaria, mentre il Monopoli di Giuseppe Scienza sembra essere più brillante. Nella ripresa la situazione non cambia anzi migliora per i pugliesi, che dopo un primo miracolo di Iannarilli su Jefferson al 48’ Fella con grande tiro di potenza sigla il meritato vantaggio ospite.

Gallo corre ai ripari, inserendo Torromino, Defendi e Palumbo e Niosi per Marilungo, Paghera, Proietti e Salzano, ma senza successo perché al 78’ arriva addirittura il secondo goal pugliese con un errore clamoroso di Russo che sottopressione sbaglia il retropassaggio a Iannarilli e con Jefferson che si limita ad accettare il regalo e infilare in rete.

Nel finale, la squadra di Gallo cerca di riaccendere qualche speranza nel recuperare un match che già dal primo tempo aveva in qualche modo dato i primi segnali di cedimento della squadra rossoverde.

Una sconfitta che fa riflettere, soprattutto per la mancata concentrazione nell’evitare gli errori e per la mancata oggettiva reazione della Ternana.

Edoardo Desiderio - Agenzia Stampa Italia