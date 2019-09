Cena e cerimonia di consegna venerdì 20 settembre alle 19.30 al Barton Park di Perugia

La XIX edizione incorona l’imprenditore, presidente della Sir Safety Volley, personaggio kiwaniano

(UNWEB) Perugia, – “Un uomo, un imprenditore che, grazie alle sue intuizioni, ha saputo guardare oltre, coniugando il mondo del lavoro e lo sport, contribuendo alla nascita della Sir safety volley dando lustro alla città di Perugia e all’Umbria raggiungendo risultati di altissimo prestigio sia in Italia che nel resto del mondo”. Questa la motivazione per cui il Kiwanis club Perugia Etrusca (Kcpe) ha assegnato al presidente della Sir Safety Conad Perugia, Gino Sirci, il premio ‘We build 2018/2019’, giunto alla diciannovesima edizione e destinato a concittadini che si sono distinti con il loro impegno nel campo dell’imprenditoria, dell’arte, della cultura, della scienza, della medicina e dello sport. Sirci diventa, dunque, personaggio kiwaniano dell’anno: la cerimonia per la consegna del riconoscimento si terrà venerdì 20 settembre alle 19.30 al ristorante Bisbò Dimora del gusto del Barton Park, a Perugia, in viale Perari n.13. Alla cena, oltre a Gino Sirci saranno presenti la presidente e il cerimoniere del Kcpe, rispettivamente Maria Cristina Tanchi e Giuseppe Affronti, una delegazione di atleti della Sir Safety Conad Perugia e autorità kiwaniane e civili. Per informazioni e prenotazioni: 075.5757657 – 334.1135011.