Minelli 6: mai impegnato seriamente gol a parte. Sul colpo di testa di Litteri forse poteva fare meglio.

Crialese 5,5: con i triestini schiacciati nella propria metà campo, da lui ci si attende più propositività in fase di spinta. Caserta lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.

(DI Noia 6: entra e aumenta la spinta sull’out di sinistra, guadagna il fondo in più di un occasione e nel finale contribuisce al forcing alzando il suo raggio d’azione.)

Monaco 6: Limita bene Gomez, la Triestina non attacca quasi mai, ma in quelle poche circostanze lui fa buona guardia. Tranne in occasione del gol, dove poteva fare poco.

Vambaleghem 5,5: Si perde Litteri in occasione del gol, concedendogli tutto lo spazio del mondo a centro area. Per il resto fà il suo, impostando bene dalle retrovie.

Rosi 6: Ci prova con un diagonale di destro in chiusura di tempo, spinge più di Crialese e mostra personalità, ma non riesce ad incidere come vorrebbe.

(Negro 6: Entra e non rischia nulla, complice l’inerzia della partita nell’ultima mezz’ora)

Kouan 7: Il migliore. Corre, recupera palloni e si inserisce continuamente in area avversaria. Peccato Elia prima e Melchiorri poi non lo servano con precisione. A 15′ dalla fine ci prova con un bel diagonale rasoterra fuori di poco. Indemoniato.

Burrai 6: Parte bene ispirando la manovra nei primi 20-25 minuti, poi cala un po’ alla distanza e non scala su Litteri in occasione del gol triestino.

(Murano 6,5: Entra e, come spesso accade, segna un gol da centravanti vero, riaprendo il match e avviando la rimonta. Poi si impegna e dà peso all’attacco, contribuendo al forcing finale. E siamo a quota 11 reti in campionato.)

Sounas 6,5: Intelligenza tattica e tanta corsa, dà equilibrio al centrocampo e sostiene la manovra. Il suo apporto in termini di fosforo è costante.

Falzerano 5,5: Decisamente meno ispirato del solito, palla al piede non riesce ad accendere la manovra né a creare superiorità numerica.

(Minesso 6,5: Il match winner biancorosso, bravo a convertire in gol un traversone da sinistra, e, prima della rete, bravo a vivacizzare la manovra.)

Elia 6,5: Tenta sempre l’uno contro uno, si propone a getto costante sull’out di destra e spesso riesce ad affondare. Peccato non riesca a servire con precisione Kouan a centro area a metà primo tempo. Nel finale Caserta lo schiera terzino.

Melchiorri 5,5: Si propone, ma raramente riesce a rendersi pericoloso, se non in occasione della girata di sinistro neutralizzata da Offredi.

(Bianchimano 6,5: Impatta bene sul match, dando peso all’attacco e giocando di sponda per i compagni. Bravissimo nel metter giù palla e servire l’assist a Minesso.).

Caserta 6,5: Imposta una partita paziente, poi subito il gol dello svantaggio, mette mano alla panchina azzeccando tutti i cambi e propizia la rimonta biancorossa.

Alessandro Antoniacci – Agenzia Stampa Italia