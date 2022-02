(UNWEB) Nella ripartenza della economia dell'Umbria c'è largo spazio per la edilizia, la capacità cioè di poter rilanciare una settore che è stato messo in ginocchio durante la pandemia appunto e allora cosa c'è di meglio se non quello di ristrutturare le abitazioni più vetuste, usufruendo delle agevolazioni fiscali come quelle legate alla legge Superbonus110%.

Di questo se ne parlerà nella puntata di oggi martedì 01 Febbraio2022 durante la diretta televisiva di Nero Su Bianco la trasmissione condotta Laurent De Bai su Umbria+ canale 15 del digitale terrestree in streaming su www.umbriapiu.it.

Saranno ospiti della puntata: Gianluigi Falcone Presidente Comitato di Massa Martana, l’ingegnere Michele Chiurchi, il commercialista Andrea Orazi e Renzo Baldoni opinionista.

Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075/9978490.