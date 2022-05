(UNWEB) Perugia. E’ stato riaperto da oggi, martedì 31 maggio, il transito dei pedoni da via del Macello alla stazione ferroviaria di Fontivegge attraverso il sottopasso di via Sicilia rimasto chiuso per alcuni mesi per consentire l’effettuazione dei lavori previsti nel “bando periferie”.

La riapertura, pur ad interventi non ancora completati ma in completa sicurezza, si è resa necessaria per garantire la tutela dei pedoni.

La possibilità di utilizzare nuovamente il sottopasso è stata possibile grazie al completamento degli interventi di potenziamento dell’impianto di videosorveglianza e dell’impianto di illuminazione nonché ai lavori di pavimentazione della zona ricompresa tra via del Macello e l’area di competenza di RFI.