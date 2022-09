La presidente: "In caso di necessità siamo a disposizione di tutte le realtà comunali"

(UNWEB) Perugia, – Anche Anci Umbria ProCiv a sostegno dei Comuni umbri nel gestire l'emergenza dovuta al maltempo. Da venerdì pomeriggio lo staff tecnico è presente al Coc (Centro operativo comunale) di Pietralunga e, insieme al centro regionale di Protezione Civile, sta fornendo all'amministrazione comunale sostegno per le attività in corso.

"I sindaci di Pietralunga e Montone ci hanno ringraziato per la collaborazione, soprattutto per il supporto e la valenza tecnica che gli stiamo dando in questi giorni. Ci tengo a specificare che, qualora ce ne fosse bisogno, la struttura di Anci Umbria ProCiv è a disposizione di altre realtà comunali del territorio. Esprimo, inoltre, la mia solidarietà e vicinanza ai Comuni della Marche, duramente colpiti dal maltempo, come già fatto nei giorni scorsi dal presidente di Anci Umbria nel corso di un'iniziativa pubblica che si è tenuta a Perugia. Quello che sta succedendo ci deve far riflettere sulla necessità, ormai improcrastinabile, di trovare delle soluzioni per rendere i nostri territori 'resilienti', ovvero in grado di affrontare e ridurre quanto più possibile gli effetti del clima che cambia", afferma la presidente di Anci Umbria ProCiv e sindaco di Monte Santa Maria Tiberina.