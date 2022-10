Festa per la sezione "Quinto Chiodini" costituitasi nel 1997 con omaggio al monumento realizzato 26 anni fa

(UNWEB) MAGIONE – Festa per la sezione dei bersaglieri di Magione "Quinto Chiodini" che quest'anno celebra i 55 anni dalla sua costituzione avvenuta nel 1997.

Al ritmo delle musiche bersaglieresche eseguite dalla Fanfara regionale dell'Umbria, rigorosamente di corsa, il corteo ha reso omaggio con una corona d'alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre. Dopo la messa, bersaglieri, autorità e cittadini hanno reso onore al monumento al bersagliere realizzato ventisei anni fa a Caserino per ricordare i caduti e tutti bersaglieri defunti.

Sono intervenuti Daniele Bogna, presidente dell'associazione bersaglieri. Massimo Lagetti, vicesindaco, gli assessori Massimo Ollieri e Vanni Ruggeri, consiglieri comunali, associazioni di bersaglieri provenienti dalle Marche, rappresentanti della Misericordia e del Centro di iniziativa anziani (Cisa) di Magione.

"Un'associazione – ha commentato il vicesindaco Lagetti – a cui va il merito di rappresentare e portare avanti ininterrottamente da oltre mezzo secolo la forte tradizione di uno dei corpi militari che, oltre a vantare radici storiche molto antiche, affascina tutti ancora oggi per gli elementi che la caratterizzano: il cappello piumato e la fanfara."