(UNWEB) Perugia, Promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione per sviluppare negli studenti una consapevole cultura e diffusa sui temi della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Questo il tema centrale del protocollo d’intesa tra Inail Umbria e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria siglato stamani a Perugia, presso la Sala Pagliacci della Provincia di Perugia.

La collaborazione prevede nel triennio 2023-2025 l’attivazione di interventi formativi e informativi rivolti agli studenti e al personale scolastico, sia docente che amministrativo, nonché l’organizzazione di iniziative per favorire la sensibilizzazione e la progressiva adozione di comportamenti corretti anche attraverso la diffusione di “buone prassi” in materia di protezione e prevenzione degli infortuni.

Partendo dal Testo Unico sulla sicurezza, il D. Lgs. 81/08, che ha decretato il ruolo fondamentale della promozione della cultura della sicurezza a partire dal mondo della scuola quale luogo privilegiato per la realizzazione di tali azioni, è stata affidata all’Inail una funzione sinergica in tal senso. Il protocollo firmato oggi si colloca in questa direzione, che anche il Piano triennale della prevenzione Inail 2022-2024 include tra gli obiettivi strategici prioritari da cui discendono azioni fondamentali quali la promozione della cultura della prevenzione, il sostegno dell’orientamento professionale dei giovani e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel dettaglio alcuni ambiti e modalità di realizzazione delle attività previste dalla sinergia che, in relazione ai vari livelli e percorsi didattici, vanno a interessare molteplici ambiti di rischio con attività di:

ü supporto alle iniziative di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro promosse dagli Istituti scolastici di secondo grado per la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO);

ü diffusione negli Istituti scolastici di II grado del territorio regionale della campagna di prevenzione della sicurezza stradale “Sulla strada mi proteggo” realizzata in collaborazione tra Inail Umbria e il Compartimento della Polizia stradale Lazio-Umbria, già avviata nel 2022 e consistente un kit formativo multimediale costituito da video interviste rilasciate da assistiti Inail della nostra regione vittime di incidenti stradali, concepite come “attivatori emotivi” in percorsi di sensibilizzazione, volti alla prevenzione degli incidenti stradali;

ü promozione del Cantiere Scuola-permanente, già allestito all’interno dell’Istituto Scolastico Superiore per Geometri di Norcia, come formazione “on the job” rivolta agli studenti delle classi IV e V degli Istituti CAT (Costruzione, Ambiente e Territorio), che consente di sperimentare direttamente sul campo le attività lavorative tipiche del cantiere e di adottare in “tempo reale” tutte le misure di protezione e prevenzione necessarie;

ü realizzazione di iniziative didattico-integrative nelle scuole medie del territorio per promuovere l’educazione alla cultura della sicurezza attraverso moduli brevi, anche laboratoriali e con l’utilizzo di prodotti multimediali, per avvicinare i giovani al tema del rispetto della salute e della sicurezza, stile di vita e di lavoro su cui improntare i processi di crescita individuali e collettivi;

ü iniziative in materia di legalità e sicurezza sul lavoro in collaborazione con le Prefetture, Forze dell’Ordine, INL, VVF, Regione dell’Umbria, ASL e parti sociali;

ü promozione nei confronti di un campione di alunni e professori delle conoscenze e delle abilità in relazione alle manovre di primo soccorso come da input normativo richiamato anche nella legge n.116 del 4 agosto 2021 che definisce un programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni con priorità per le scuole di ogni ordine e grado. Le iniziative di formazione previste nella legge devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP) di base, l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Alessandra LIGI, Direttore regionale Inail Umbria, sottolinea che l’Accordo con USR è una importante tappa che, partendo delle positive esperienze maturate nella costante collaborazione realizzata con il sistema scolastico umbro, punta a rendere strutturale, omogeno e condiviso l’impegno comune verso i giovani, futuri lavoratori, per formare una nuova generazione di cittadini sensibili, attenti e consapevoli del valore e dell’importanza della salute e sicurezza.

Sergio REPETTO, Direttore Ufficio Scolastico regionale per l’Umbria, ribadisce che a partire dalle preziose collaborazioni intercorse negli anni passati tra i due Enti rappresentati, si debba perseguire un duplice obiettivo: da un lato favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza presso gli studenti che saranno i lavoratori del domani, dall’altro le buone prassi lavorative finalizzate alla minimizzazione del rischio che si verifichino infortuni sul lavoro o malattie professionali.