La scomparsa del senatore Franco Giustinelli. Il cordoglio delle istituzioni

Nota della Presidente Proietti sulla scomparsa del senatore Franco Giustinelli

Perugia, – Con tristezza ho appreso della scomparsa del senatore Franco Giustinelli, un intellettuale e un protagonista della storia della nostra Regione. Franco ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo di Terni e dell'Umbria.

Come assessore comunale di Terni, assessore all'urbanistica della Regione Umbria dal 1975 al 1983, e successivamente come senatore della Repubblica, ha saputo incarnare i valori repubblicani e della democrazia, guidando con passione e competenza le battaglie per il bene comune. La sua formazione come insegnante e preside, unita alla sua instancabile attività di animatore culturale, ha ispirato generazioni di giovani e arricchito la vita civile della nostra comunità.

Franco Giustinelli lascia un'eredità preziosa, non solo per il suo impegno politico e civile, ma anche per il suo esempio di dedizione e rispetto per i valori della libertà, dell'antifascismo e della Costituzione Repubblicana.

In questo momento di lutto, desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui.

Morte di Franco Giustinelli, vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori: "Politico illuminato esempio per nuove generazioni"

- "Ci ha lasciati Franco Giustinelli, politico e intellettuale di primo piano della sinistra umbra. Attivo nelle formazioni politiche che si sono susseguite dal Pci fino al Partito democratico. Nel corso della sua vita si è messo generosamente a disposizione delle istituzioni con ruoli da protagonista che ha sempre arricchito con una vivacità culturale straordinaria". Lo afferma il vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori, esprimendo, in questo momento di grande tristezza, vicinanza ai familiari. Bori, ricordando oltre all'attività politica, anche l'impegno di Franco Giustinelli nel campo della ricerca sociale ed economica, ha aggiunto: "i valori della libertà, della democrazia, dell'antifascismo e dell'impegno civile sono stati i pilastri della vita pubblica di Franco. Da lui abbiamo raccolto insegnamenti che sono oggi quantomai preziosi per le nuove generazioni".

Cordoglio della presidente Bistocchi: “Un simbolo dei valori della Costituzione”

“Esprimo cordoglio e commozione, a nome mio e di tutta l’Assemblea legislativa, per la scomparsa dell’ex senatore Franco Giustinelli, scomparso a Roma all’età di 84 anni. Giustinelli, assessore comunale a Terni, assessore regionale e senatore con il Pci e con il Pds, è stato un politico e intellettuale di raro spessore. Lo ricordiamo come uno dei padri fondatori della comunità politica del Partito democratico, oltre che come coordinatore del Comitato scientifico dell’Anpi di Terni. Mi unisco dunque al lutto della comunità ternana, nella consapevolezza che Giustinelli sia stato un simbolo dei valori della Costituzione, dell’antifascismo e della democrazia”: così, in una nota, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi.

Il ricordo dell’Isuc (Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea)

Il Comitato tecnico scientifico dell'ISUC (Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea), “appresa la notizia della scomparsa del senatore Franco Giustinelli, nell'esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia, intende sottolineare la figura di un importante partner culturale dell'Istituto, impegnato nella ricerca storica ed economica”.

“Franco Giustinelli - ricorda il Cts dell’Isuc - è stato presidente e animatore dell'Istituto per la Cultura e la Storia d'Impresa ‘Franco Momigliano’ (ICSIM) dal 1995 al 2013. L'Istituto ha visto tra i suoi fondatori l'ISUC e nel corso degli anni lo ha potuto apprezzare come profondo conoscitore della storia della città di Terni e della sua industria. Il presidente Giustinelli, alla direzione dell'ICSIM, si è impegnato per individuare anche le nuove prospettive di sviluppo della città di fronte alla crisi industriale e produttiva dell'area ternana. La sua attività politica, culturale e parlamentare è ricostruita in un volume pubblicato recentemente dal titolo ‘Il Novecento a Terni. Un secolo di passioni’”.

Addio al senatore Franco Giustinelli, uno dei fondatori di Pensare il Domani

“La città perde una persona di straordinaria intelligenza, sensibilità, cultura, forse la migliore che ho conosciuto in questi anni a Terni”.

Giacomo Porrazzini, presidente dell’associazione Pensare il domani, piange uno dei soci fondatori, il senatore, Franco Giustinelli.

“Nel 2019 abbiamo riflettuto insieme sull’urgenza della crisi climatica ipotizzando una nuova progettualità per Terni. Franco, che pure veniva da una lunga esperienza politica e amministrativa e aveva una profonda cultura della storia industriale della città e della storia in generale, ebbe con me il desiderio di fare un’associazione che si occupasse di clima. Un campo completamente nuovo anche per lui - sottolinea Giacomo Porrazzini - e questo testimonia la sua sensibilità, il suo essere sempre al passo con i tempi. Terni perde un cultore della storia, ma al passo con l’attualità dei problemi”.

Alla famiglia del senatore Franco Giustinelli le condoglianze dell’associazione Pensare il Domani e del Cesvol.

