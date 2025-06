(UNWEB) Perugia. E’ il titolo della trasmissione televisiva che andrà in onda questa sera, mercoledi 04 Giugno 2025 alle 20:45, su Umbria Più – Canale 15 del digitale terrestre, il talk show "Nero Su Bianco", condotto dal giornalista Laurent De Bai.

L’Europa si trova di fronte a una delle sfide più complesse della sua storia, attraversando una profonda crisi economica, sociale e politica. L’instabilità finanziaria, l’aumento della polarizzazione e la crescente disaffezione verso le istituzioni stanno mettendo a rischio la tenuta del progetto europeo. A questo si aggiungono le pressioni geopolitiche, i flussi migratori e il rallentamento della crescita, che rendono il futuro del continente sempre più incerto. Siamo davvero davanti a un declino irreversibile, o esiste ancora una possibilità di rinnovamento? In questa trasmissione, con l’aiuto di esperti, analizzeremo le cause di questa crisi e le possibili strategie per riscrivere il destino dell’Europa. Gli ospiti di De Bai di stasera saranno:Roberto Segatori, Sociologo e Politologo

Fabio Raspadori, Docente di Diritto Europeo Unipg

Salvatore Cingari, Docente di La Storia del linguaggio politico