(UNWEB) PERUGIA, – Si svolgerà domani, giovedì 17 luglio 2025, alle ore 11:00 presso l'Aula Magna del dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia l'evento "Ricerca, didattica e innovazione nella transizione ecologica".

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'ateneo perugino, l'Università per Stranieri di Perugia, Gesenu S.p.A. che ha portato alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2024, e rappresenta un momento di riflessione e confronto sul contributo che il mondo della ricerca e della formazione può offrire alla transizione ecologica, attraverso progetti innovativi e modelli di economia circolare.

Nel corso dell'evento saranno presentati i dottorati di ricerca cofinanziati da Gesenu e TSA, dedicati a temi che riguardano la transizione ecologica. Nello specifico i due dottorati dell'International doctoral program in civil and environmental engineering dal titolo"Ecodesign, greenwashing e normativa UE: un caso studio in Umbria" e "Tecnologie di trattamento di rifiuti e sottoprodotti in un'ottica di economia circolare" e quello conseguito in Frontier sciences in sustainability, dipolomacy and Internationalcooperation dal titolo "Sostenibilta e governance: l'integrazione delle clausole ESG negli statuti societari e nei contratti".

Saranno inoltre illustrati i risultati progettuali sviluppati dagli studenti nell'ambito del corso magistrale in Design per la vita del Pianeta – Planet Life Design, con un approfondimento su Gesenu quale caso di studio applicato al territorio umbro.

La giornata vuole essere un'occasione concreta per favorire il dialogo tra università, imprese e giovani ricercatori, nella consapevolezza che la transizione ecologica richiede un approccio sistemico, intergenerazionale e multidisciplinare.