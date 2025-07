(UNWEB) Perugia. Nella giornata di ieri, 15 luglio, a Perugia, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, con sede in Roma e competenza sulle Legioni Carabinieri Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, si è recato in visita presso la caserma di via Giovanni Ruggia, che ospita il Comando Provinciale dei Carabinieri.



L’Autorità di Vertice nell’organizzazione territoriale dell’Arma è stata accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Sergio Molinari, e da una rappresentanza di militari della sede e dei reparti esterni, dai comandanti dei vari presidi territoriali e forestali della provincia, di specialità e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nell’occasione il Generale Iacobelli ha riconosciuto il suo vivo apprezzamento per il significativo e proficuo lavoro quotidiano condotto dai Carabinieri a favore della popolazione dei 59 comuni della Provincia, realtà per le quali l’Arma, grazie alla propria costante diuturna azione, costituisce presidio di legalità ma anche di prossimità e ascolto per i cittadini, sottolineando come tali funzioni siano attuali e presidiate dalle Stazioni Carabinieri, capillarmente presenti sul territorio, che continuano a costituire un “patrimonio delle comunità”.

Ai militari presenti l’Ufficiale Generale ha ricordato l’importanza dell’adesione convinta ed attuale ai valori tradizionali dell’Arma dei Carabinieri, che da oltre due secoli ne costituiscono il fondamento, ai quali ogni militare deve ispirarsi nel quotidiano, richiamando in particolare lo spirito di sacrificio e l’abnegazione nello svolgimento del servizio, per garantire la sicurezza del cittadino.

L’occasione è stata altresì utile per un’analisi del territorio, sotto molteplici aspetti socio – economico – culturali, così da coglierne i tratti distintivi che si coniugano con gli obiettivi operativi dell’Arma nella giurisdizione, portati avanti in sinergia con le altre realtà istituzionali di riferimento.

Nel corso della mattinata, la visita è stata preceduta dalla cerimonia di consegna da parte dell’Alto Ufficiale a 18 appartenenti all’Arma umbra, in servizio e in congedo, della Medaglia Mauriziana, onorificenza oggi concessa dal Presidente della Repubblica, della quale il Comandante Interregionale ha ripercorso le origini, che risalgono alle Regie Magistrali Patenti del 1839, promulgate da Re Carlo Alberto, la storia e il profondo significato che riconosce a Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato dieci lustri di servizio lodevolmente prestato.

Questo evento, particolarmente significativo, si è tenuto presso la storica Caserma “Garibaldi” di corso Cavour, sede del Comando Legione Carabinieri “Umbria”, alla presenza del Comandante, Generale di Brigata Luca Corbellotti, di rappresentanze di militari della Legione nonché dell’Associazione “Nastro Verde”, che riunisce gli insigniti dell’onorificenza in servizio, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con la partecipazione dell’Ispettore Regionale Generale di Brigata Antonio Cornacchia, e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (apcsm).