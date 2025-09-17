L'incontro, previsto per le 15, è organizzato da Anci Umbria e dal Comune di Paciano

(UNWEB) Perugia – "Il ruolo dei piccoli Comuni nelle strategie per il futuro delle aree interne": è questo il titolo dell'iniziativa in programma giovedì 18 settembre, alle ore 15, presso la sala Baldeschi del Comune di Paciano. L'incontro è organizzato da Anci Umbria e dal Comune di Paciano.

Durante l'iniziativa - che sarà moderata da Silvio Ranieri, segretario generale Anci Umbria - saranno affrontati vari temi. Dopo i saluti istituzionali, si comincerà parlando de "Il ruolo dei piccoli Comuni nella generazione delle aree interne". Su questo tema interverranno Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e Coordinatore Nazionale Anci Piccoli Comuni, e Federico Gori, sindaco di Montecchio e presidente Anci Umbria.

A seguire (ore 16) si parlerà di “Le strategie territoriali in atto: il punto sulle aree interne in Umbria. Esperienze di governance locale nei territori delle aree interne umbre: criticità punti di forza e prospettive” con Roberta Tardani, delegata Anci Umbria Aree Interne e sindaca di Orvieto, capofila Area Interna Sud Ovest Orvietano; Antonino Ruggiano, sindaco di Todi, capofila Area Interna Media Valle Del Tevere; Marco Emili, vicesindaco di Cascia, Area Interna Valnerina; Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, capofila Area Interna Nord Est Umbria; Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, capofila Area Interna Unione dei Comuni del Trasimeno.

“La strategia regionale per le aree interne in umbria: un modello territoriale in evoluzione. Il ruolo e la costituzione delle Arai – Autorità regionale responsabile per le aree interne” (ore 17) sarà il tema successivo dell’incontro che vedrà intervenire Cristiana Corritoro, dirigente del Servizio Programmazione Generale e Negoziata Coordinatrice Strategie Territoriali Integrate Regione Umbria. Subito dopo si parlerà di “Il rafforzamento amministrativo come azione strategica per i piccoli comuni: l’esperienza della Liguria” (ore 17,30) con Pierluigi Vinai, direttore generale Anci Liguria e coordinatore Anci regionali per le aree interne. Seguirà un dibattito (ore 18). Le conclusioni (ore 18,30) saranno affidate a Simona Meloni, assessore regionale al Pnrr, alle politiche agricole e agroalimentari, alla montagna e alle aree interne, ai parchi e ai laghi, al turismo e allo sport.