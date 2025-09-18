(UNWEB) Perugia. Il Comune di Perugia informa che, con ordinanza dirigenziale n. 1914 del 15 settembre 2025, sono stati adottati nuovi provvedimenti alla circolazione pedonale in via Sicilia nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Bus Rapid Transit – infrastrutturazione del corridoio Pievaiola-Settevalli (linea Castel del Piano–Fontivegge), finanziato dall’Unione Europea tramite i fondi del PNRR – Next Generation EU.
Dal 18 settembre 2025 al 26 maggio 2026 sarà infatti istituito il divieto di transito per i pedoni sul tratto di marciapiede posto sul lato destro del senso unico di marcia, compreso fra i civici 6 e 9 di via Sicilia.
Per garantire la sicurezza della circolazione e la continuità del transito pedonale, sarà predisposto un percorso alternativo appositamente segnalato.
Il Comune invita cittadini e residenti a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a rispettare le disposizioni adottate.