Alla conferenza presente anche il presidente della squadra Gino Sirci e il presidente dell'associazione olivicola umbra Marco Viola

(UNWEB) Si è svolta questa mattina, lunedì 29 dicembre 2025, presso il PalaBarton Energy di Perugia, la cerimonia ufficiale di conferimento del riconoscimento a Massimo Colaci, atleta simbolo della SIR Safety Perugia e recente campione del mondo, nominato Ambassador dell’olio umbro Ccertificato di qualità da Assoprol Umbria. Alla presenza del presidente della SIR Gino Sirci e del presidente di Assoprol Umbria Marco Viola, l’incontro ha celebrato l’unione tra due eccellenze del territorio umbro: lo sport di alto livello e la produzione di olio extravergine di oliva certificato.

«La SIR rappresenta un’eccellenza del territorio con un valore internazionale – ha dichiarato Marco Viola, presidente di Assoprol Umbria – così come l’olio extravergine di oliva è il valore principe della cucina italiana, oggi riconosciuta anche come patrimonio UNESCO. L’olio umbro è un’eccellenza come la SIR, frutto di duro lavoro, storia e attenzione quotidiana per la qualità. In Umbria siamo fortunati perché possiamo contare sulla cultivar Moraiolo, particolarmente ricca di polifenoli, un valore aggiunto sia dal punto di vista gustativo che salutare».

Il riconoscimento nasce dalla volontà di Assoprol Umbria di valorizzare un atleta che incarna principi profondamente affini al mondo olivicolo: impegno, disciplina, passione, rispetto per il territorio e ricerca costante dell’eccellenza. Valori che conducono ai massimi livelli sportivi e che guidano, allo stesso modo, il lavoro dei produttori di olio extravergine di oliva dell’Umbria.

«Oggi eleggiamo Massimo Colaci come testimonial e ambasciatore di questa realtà agricola e produttiva umbra che è l’olio d’oliva – ha affermato Gino Sirci, presidente della SIR –. L’olio extravergine di oliva è il nettare dell’agricoltura umbra e vuole essere anche sponsor e portavoce di questa squadra, accompagnandone le avventure sportive e i successi di questa società».

La recente vittoria mondiale di Massimo Colaci rappresenta non solo un traguardo sportivo di assoluto prestigio, ma anche un esempio di come talento, preparazione rigorosa e uno stile di vita sano possano trasformarsi in risultati concreti. In questo percorso, l’olio extravergine di oliva di qualità certificata si conferma alimento simbolo della dieta mediterranea, alleato naturale del benessere e della performance atletica, grazie al suo riconosciuto valore nutraceutico.

Visibilmente emozionato, Massimo Colaci ha ringraziato per il riconoscimento ricevuto: «Sono molto felice di questo premio e del fatto che abbiano pensato a me. È un onore. Da tanti anni vivo in Umbria e mi fa davvero piacere essere ambassador di Assoprol Umbria. Vengo dalla Puglia, una terra dove l’olio ha una grandissima importanza e una forte tradizione olivicola. Fa assolutamente parte della nostra dieta quotidiana. Lo avevamo cercato anche in Brasile, ma non lo abbiamo trovato, questo fa capire quanto sia centrale nella nostra cultura alimentare».

Con questo riconoscimento, Assoprol Umbria rafforza il legame tra sport e olio extravergine di oliva, due mondi uniti da una comune cultura della cura, del tempo e dell’eccellenza. L’olio umbro certificato diventa così ambasciatore di uno stile di vita equilibrato, autentico e attento alla salute, capace di parlare a un pubblico sempre più ampio, in Italia e nel mondo. La conferenza si è conclusa con una degustazione di oli evo certificati Dop Umbria e Bio.L’iniziativa è inserita all’interno del programma del Csr per l’Umbria 2023–2027 – Intervento SRG 10.