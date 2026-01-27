Solidarietà istituzionale e piena disponibilità a collaborare nella gestione dell’emergenza

(UNWEB) Perugia, – Il presidente di Anci Umbria ProCiv, Enrico Valentini, ha espresso la massima solidarietà e vicinanza al Sindaco e all’intera comunità di Niscemi per le gravi e complesse vicende che stanno interessando il territorio comunale. In una email inviata al primo cittadino, Massimiliano Valentino Conti, ha scritto: "Desideriamo manifestare la nostra più sincera e convinta solidarietà al Comune di Niscemi, duramente colpito da un evento che si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato da fragilità strutturali significative. La Sicilia centro-meridionale, infatti, è tra le aree più esposte del Paese ai fenomeni franosi, e l’altopiano argilloso su cui sorge la città rende ancor più evidente la necessità di un sostegno istituzionale costante e qualificato".

In queste ore Anci, attraverso il sindaco di Ascoli Piceno e presidente del Consiglio nazionale Anci, Marco Fioravanti, sta attivando tutte le iniziative utili a supportare le amministrazioni colpite dal ciclone Harry, con l’obiettivo di garantire un’azione coordinata e tempestiva e di non lasciare soli i territori maggiormente esposti.

"Anci Umbria e Anci Umbria ProCiv – ha concluso Valentini – sono pienamente al fianco del Comune di Niscemi. Mettiamo a disposizione la nostra collaborazione e le nostre competenze, assicurando un impegno concreto a sostegno delle attività necessarie per tutelare la comunità locale e favorire il superamento dell’emergenza".