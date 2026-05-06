L'ingegnere Teobaldo Servilio assume l'incarico quinquennale al posto dell'ingegner Luca Gusella tornato all'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche



(UNWEB) Perugia, - Ha preso servizio lunedì 4 maggio il nuovo direttore del Servizio tecnico patrimoniale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, l'ingegnere Teobaldo Servilio, a seguito della procedura selettiva pubblica svoltasi lo scorso mese. L'ingegnere è stato accolto nella mattinata dal direttore generale dell'Azienda, Antonio D'Urso, che ha dichiarato: «Porgo i più cordiali saluti di benvenuto all'ingegnere Servilio, che assume questo importante incarico in un momento delicato, in cui sono in fase di chiusura i lavori pubblici legati ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nei prossimi due mesi apriremo la nuova Terapia Intensiva cardio-toracovascolare, il nuovo Pronto Soccorso e il nuovo reparto di Emodinamica. Questa assunzione rappresenta un importante rafforzamento per il nostro organico. Ringrazio l'ingegnere Gusella per il lavoro svolto finora nella nostra azienda». Sono di competenza del Servizio tecnico patrimoniale dell'Ospedale di Perugia la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche (edifici, infrastrutture e impianti), nonché la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente e la direzione e il coordinamento tecnico dei lavori pubblici.

Profilo bio della Teobaldo Servilio

L'ing. Servilio, nato nel 1969 a Napoli e residente in Ancona, vanta una solida formazione accademica e numerose esperienze in aziende pubbliche e private in materia lavori pubblici.

Nel 1998 ha conseguito la laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile in presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e la specializzazione in Ingegneria delle infrastrutture.

L'ingegnere Servilio vanta una consolidata esperienza nel settore della sicurezza, degli appalti pubblici e della gestione tecnica di interventi complessi, anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È esperto nella redazione dei Piani di Sicurezza, dei documenti di Valutazione del Rischio e delle Procedure di Evacuazione, nonché nella predisposizione e valutazione dei Piani di Emergenza ed Evacuazione. Possiede una comprovata competenza in materia di appalti pubblici, con assunzione diretta di responsabilità nei relativi procedimenti. In particolare, ha ricoperto ruoli di Direzione Lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di opere pubbliche. Ha ricoperto incarichi di rilievo come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito di interventi finanziati dal PNRR, tra cui la realizzazione della Casa della Comunità di Ancona, della Casa della Comunità di Chiaravalle, dell'Ospedale di Comunità di Chiaravalle. Ha inoltre svolto l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo per l'intervento di miglioramento sismico dell'Ospedale San Giovanni Battista di Foligno e dell'Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto.