Il Comune di Perugia raggiunge gli 8,91 kg/abitante grazie alla sinergia tra cittadini ed i servizi di raccolta di Gesenu. A livello nazionale la raccolta sale al 32,5%, ma Perugia corre al triplo della velocità media Nazionale.

(UNWEB) Perugia, – Il Comune di Perugia si attesta come leader nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con risultati che distanziano nettamente la media nazionale, come emerge dal Report Gestione RAEE 2025 del CdC RAEE pubblicato lo scorso 30 giugno.

I numeri del successo di Perugia. Nel 2025, la raccolta nel Comune di Perugia ha raggiunto 1.444.087 kg, segnando un incremento straordinario del 21,5% rispetto al 2024. Questo dato risulta quasi triplo rispetto alla crescita registrata su scala nazionale, attestatasi al 7,1%. L'indicatore più significativo dell'efficienza territoriale è la raccolta pro capite, che a Perugia tocca gli 8,91 kg/abitante, superando di oltre due chilogrammi la media italiana di 6,79 kg/ab.

I servizi Gesenu: capillarità e prossimità: Il raggiungimento di tali obiettivi è frutto dell'articolato sistema di raccolta gestito da Gesenu nel Comune di Perugia. Oltre alla possibilità di conferire gratuitamente ogni tipologia di RAEE presso i 5 Centri di Raccolta comunali, l'azienda ha implementato una rete capillare dedicata ai "Micro RAEE".

Per contrastare lo smaltimento errato della piccola elettronica (caricabatterie, smartphone, telecomandi, piccoli utensili), sono stati installati numerosi colonnine personalizzate di raccolta in punti strategici come tabaccherie, scuole, uffici comunali (URP) e centri commerciali. Questi punti di raccolta sono specificamente progettati per oggetti di dimensioni massime 24x16 cm. La rete copre l'intero territorio, da Fontivegge a Ponte San Giovanni, dal Centro Storico alle frazioni come Castel del Piano e Ponte Felcino, rendendo il riciclo un'abitudine quotidiana e accessibile.

Il contesto nazionale e gli obiettivi Europei: Nonostante l'eccellenza perugina, il quadro nazionale mostra ampi margini di miglioramento. Nel 2025 l'Italia ha gestito 588.689 tonnellate di RAEE (+9%), portando il tasso di raccolta nazionale al 32,5%, valore ancora distante dall'obiettivo UE del 65%. Tuttavia, il sistema industriale si conferma all'avanguardia: i tassi di riciclaggio e recupero superano rispettivamente l'85% e il 90%, trasformando efficacemente i rifiuti in nuove materie prime.

La dichiarazione del Direttore Operativo A commento di questi risultati, l'Ing. Massimo Pera, Direttore Operativo di Gesenu, ha dichiarato: "L'incremento del 21,5% della raccolta a Perugia è la prova tangibile che la prossimità dei servizi fa la differenza. Grazie alla rete capillare dei contenitori per Micro RAEE e all'efficienza dei nostri centri di raccolta, abbiamo offerto ai cittadini strumenti concreti per compiere scelte sostenibili. Il dato di quasi 9 kg per abitante non è solo un numero, ma il segnale di una comunità consapevole che ha scelto di trasformare potenziali rifiuti pericolosi in risorse preziose per l'economia circolare."