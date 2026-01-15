(UNWEB) Il noto giornalista Bruno Gambacorta confermato alla Presidenza. Esperti giornalisti nel settore enogastronomico, turistico e video completano la Giuria. Candidature aperte fino al 2 febbraio 2026.

È stata ufficialmente costituita la Giuria della sedicesima edizione di "Raccontami l'Umbria – Stories on Umbria", il Premio Giornalistico Internazionale istituito dalla Camera di Commercio dell'Umbria.

Nato nel 2009, il concorso si conferma un originale strumento di promozione territoriale, capace di agire come cassa di risonanza per le eccellenze artistiche, culturali, ambientali ed enogastronomiche di una regione che continua a sedurre il pubblico italiano ed estero.

La Giuria 2026: autorevolezza e competenza

Alla guida del panel di esperti è stato confermato Bruno Gambacorta, ideatore e volto storico di TG2 Eat Parade, la rubrica del servizio pubblico che dal 1998 racconta con successo il binomio cibo e turismo.

"Sono onorato di presiedere ancora una volta la giuria di un concorso che ho visto nascere e crescere", ha dichiarato Bruno Gambacorta. "Il Premio ha saputo evolversi di pari passo con il mondo dei media. Proprio per rispondere alla crescente centralità del linguaggio audiovisivo, abbiamo confermato anche per il 2026 la distinzione tra le produzioni dei grandi broadcaster e quelle indipendenti, valorizzando la qualità narrativa in ogni sua forma".

Accanto al Presidente, la commissione vanta profili di altissimo spessore nel settore turistico, culturale e audiovisivo:

· Federico Fioravanti: giornalista, già direttore di importanti testate e ideatore del fortunatissimo Festival del Medioevo.

· Chiara Giorleo: esperta enologica di respiro internazionale, con esperienze maturate tra Nord America e Regno Unito.

· Luca Garosi: Caporedattore a RaiNews e docente universitario, Garosi è anche stato coordinatore didattico della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.

Completano la Commissione i componenti istituzionali: Giorgio Mencaroni e Federico Sisti (Presidente e Segretario Generale della Camera di Commercio dell'Umbria), Paola Buonomo (Responsabile Settore Stampa e Comunicazione camerale), Giuseppe Castellini (Addetto Stampa dell'Ente) e Donatella Binaglia (in rappresentanza dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria).

Il valore strategico del Premio

"Il nostro obiettivo non è mai cambiato: vogliamo promuovere un modello di narrazione territoriale capace di proiettare in Europa e nel mondo l'identità autentica dell'Umbria", sottolinea il Presidente della Camera di Commercio, Giorgio Mencaroni. "I risultati ottenuti in oltre quindici anni dimostrano che la qualità del giornalismo è il miglior veicolo per far conoscere il nostro sistema produttivo e le nostre bellezze. Proseguire su questa strada è per noi un impegno strategico verso il territorio".

Sezioni e Premi

Il bando prevede quattro sezioni principali, ciascuna con un premio di 2.500 euro:

1. Turismo, Ambiente e Cultura

2. Umbria del Gusto

3. Video (Grandi Produzioni)

4. Video (Produzioni Indipendenti)

A queste si aggiungono il "Premio della Giuria" (2.500 euro) per contributi particolarmente meritevoli e il "Premio Scuole di Giornalismo" (1.000 euro), istituito nel 2017 per valorizzare i nuovi talenti della comunicazione radiotelevisiva.

La Premiazione al Festival Internazionale del Giornalismo

La cerimonia di premiazione anche quest'anno è inserita nel programma ufficiale del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia (aprile 2026), a suggello di una collaborazione ultradecennale tra le due realtà.

Come partecipare

I giornalisti, blogger e videomaker hanno tempo fino al 2 febbraio 2026 per inviare i propri contributi.

Tutte le informazioni, il bando completo e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale della Camera di Commercio dell'Umbria: https://www.umbria.camcom.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio/premio-giornalistico-internazionale-raccontami-lumbria