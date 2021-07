Assessore Crispoltoni: “Due proposte dedicate all’ascolto di cose belle e interessanti”

(UNWEB) San Giustino, – Un fine settimana all’insegna del teatro e della musica, quello in arrivo a San Giustino. Ad annunciarlo è l’assessore alle Politiche Culturali, Milena Crispoltoni: “L’Amministrazione comunale ha promosso per venerdì 16 luglio, alle 21, al Cinema Teatro Astra, che ringraziamo per la collaborazione ed accoglienza, una serata che vedrà protagonista Paolo D’Anna, letterato, attore e regista teatrale, che negli anni scorsi aveva già presentato nel nostro territorio due suoi lavori, dedicati alla Merini e a Pasolini. Questa volta, il suo tour nazionale propone al pubblico “Tra le mie righe”, un incontro-spettacolo attraverso il quale l’Autore ripercorre il suo percorso artistico, raccontando i momenti di conoscenza di alcuni personaggi del panorama culturale italiano, da Dario Fo e Franca Rame a P. Davide Maria Turoldo ed altri. Durante la serata interloquirà con l’Autore l’artista Mauro Silvestrini. Siamo grati a Paolo D’Anna per aver inserito questa data all’interno del suo calendario estivo”.



‘Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana’ nella serata di sabato 17 luglio

Il secondo appuntamento è fissato per il 17 luglio, alle 21 nel Cortile del Castello Bufalini, dove avrà luogo la serata Sangiustinese di ‘Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana’. Questa pregevole iniziativa, giunta alla ottava edizione, ideata e curata da Catia Cecchetti, Direttore del Museo Diocesano, è, oltre che un appuntamento atteso, un momento importante in quanto permette ai vari Comuni della Vallata, sia Umbra che Toscana, di poter entrare in sinergia nella promozione degli spazi più suggestivi dei vari territori.

“Siamo particolarmente lieti – continua l’assessore Crispoltoni -, come Amministrazione, di essere all’interno di questo circuito culturale e di poter realizzare questo evento a Castello Bufalini. Ringraziamo, quindi, la Dr.ssa Cecchetti e la Diocesi Tifernate per la promozione; esprimiamo la nostra gratitudine alla DRMU e, in particolar modo, a Veruska Picchiarelli, Direttore del Bufalini, per la generosa ospitalità. Un grazie particolare va poi al Trio Musa, ai Maestri Mirko Taschini, Ruben Marzà, Claudio Capanni, che si esibiranno proponendo musiche dal XVI al XIX secolo”.

Per partecipare alle due serate, organizzate secondo le normative in atto, è necessaria la prenotazione all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure al numero 07586184496 (ufficio Cultura del Comune).