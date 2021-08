L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti solo su prenotazione

(UNWEB) Perugia. Il Comune di Perugia, partner del progetto europeo LIFE Clivut (Climate value of urban trees), organizza cinque passeggiate gratuite, aperte a tutti, dal 10 al 26 Settembre 2021, per

riconoscere le specie arboree che più aiutano nella mitigazione del clima della nostra città.

Le passeggiate saranno guidate da esperte botaniche del progetto Clivut, che illustreranno alcuni elementi della fenologia, la scienza che studia il rapporto tra fattori climatici e vita vegetale, e che aiuta a monitorare il cambiamento climatico. Verranno inoltre spiegati concetti chiave utili a riconoscere le specie presenti nei parchi interessati e verranno forniti dati sull’assorbimento di CO2 e PM10 per ogni albero.

Il calendario delle passeggiate è il seguente:

Venerdì 10 Settembre, ore18 – Percorso urbano (Via L.Masi,Viale Roma,Giardini del Frontone)

Sabato 11 Settembre, ore 18 – Lungo Tevere

Domenica 12 Settembre, ore 9 – Parco Chico Mendez

Sabato 25 Settembre, ore 18 Parco Chico Mendez

Domenica 26 Settembre, ore 9 Percorso urbano (Via L.Masi,Viale Roma,Giardini del Frontone)

Punti di ritrovo:

Percorso urbano: Via Luigi Masi / lato Rai

Lungo Tevere: parcheggio supermercato Lidl, vicino al ponte di legno

Parco Chico Mendez : Via Cortonese, parcheggio stazione “Cortonese” del Minimetrò

Per partecipare è necessario prenotare con un sms al numero 338 3732256 oppure 338 8828426 o inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nell’oggetto: “Passeggiate clivut 2021”.

L’iscrizione deve avvenire almeno due giorni prima della passeggiata, ai fini della adeguata

organizzazione in ordine al rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

Il numero massimo di partecipanti è di 20 persone (per rispettare le normative anti Covid-19). Le passeggiate hanno una durata di due ore circa ciascuna: l’iniziativa è adatta sia per gli adulti che per i bambini dai 9 anni in su.

Per richiedere informazioni: è possibile contattare il team CLIVUT ai seguenti numeri: Luigia Ruga 3383732256, Chiara Proietti 338 8828426

info: www.lifeclivut.eu

LIFE CLIVUT (Climate Value Of Urban Trees) è un progetto realizzato grazie al contributo Life finanziato dall’Unione Europea. Le città coinvolte nel Progetto sono Perugia e Bologna

in Italia, Cascais in Portogallo e Salonicco in Grecia. Il progetto vuole aumentare la consapevolezza degli amministratori pubblici, dei cittadini, dei giovani e degli imprenditori, sui benefici generati dal verde urbano nella lotta del cambiamento climatico e ottimizzarne a tal fine la gestione. Life Clivut prevede un insieme combinato di azioni informative e di formazione rivolte agli attori delle comunità urbane con l’obiettivo, oltre a migliorarne le loro conoscenze e le loro competenze, di coinvolgerli in modo attivo nel disegno e nell’attuazione di un piano strategico condiviso per una gestione efficace del patrimonio arboreo urbano delle aree pubbliche e private.