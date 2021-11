(UNWEB) CORCIANO – Si è celebrata sabato 27 novembre 2021 la decima edizione del Galà del Sorriso, evento di beneficenza che ogni anno da il via alla raccolta fondi destinata al progetto “Regala un sorriso per Natale” rivolto ai pazienti in cura nei reparti di onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.



Nella consueta location della sala congressi della BCC Banca Centro Toscana - Umbria, l’Associazione Giacomo Sintini ha dato vita ad una magica serata in cui non sono mancati l’affetto e la generosità dei tanti sostenitori. Oltre ai presenti fisicamente a tavola, altre 40 persone si sono organizzate da casa, con tavolate virtuali, in pieno stile digitale odierno.

“Dopo il difficile anno passato era importante ritrovarci, uniti più che mai e desiderosi di portare avanti i tanti progetti, incentrati sulla ricerca medica e di aiuto a chi lotta contro il cancro” – ha detto il presidente Giacomo Sintini, introducendo i traguardi raggiunti e i progetti futuri.

“La sconfinata generosità e il sostegno dei tanti benefattori da nord a sud, vicini alla nostra Associazione, ci ha consentito di non fermare le tante attività negli ospedali d’Italia in cui operiamo e che per il prossimo futuro riguarderanno ancora l’Umbria”.

“La pandemia - ha poi precisato Alessia Minniti- non ha fermato il Natale dei bambini e come tutti gli anni dal 2012, ogni singolo dono, anche nel 2020, è arrivato a destinazione, portando un momento di gioia nella vita dei piccoli grandi pazienti. Questo grazie all’impegno e al grande cuore di tutti gli amici dell’Associazione Giacomo Sintini, che non conosce limiti” Il presidente Giacomo Sintini ringrazia inoltre le tante autorità intervenute: il Presidente della BCC Banca Centro Toscana - Umbria Dott. Campagna, il Direttore Dott. Gubbioni, il Condirettore Dott. Morlandi; il Capo di Gabinetto della Presidente Tesei Dott. Federico Ricci; gli Assessori al Comune di Perugia Luca Merli e Margherita Scoccia, il consigliere al Comune di Perugia Riccardo Mencaglia; gli Assessori al Comune di Corciano Francesco Mangano e Andrea Braconi; l’Assessore Rossana Guerrieri.

L’Associazione Giacomo Sintini vuole ringraziare per il contributo alla realizzazione della serata, oltre alla BCC Banca Centro Toscana - Umbria che ogni anno ospita il Galà, il catering La Collina, Brocani Garden, Pasticceria Buon Dolce, Tipografia Ponte Felcino, Oreste Testa per le fotografie, Fraddy Wales per la musica, Giorgia e Cheila per l’animazione dedicata ai bambini, la famiglia Curti e la famiglia Carini per il loro prezioso contributo.