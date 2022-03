A Palazzo della Corgna l'infettivologa pugliese racconta la sua vita avventurosa dedicata ai più bisognosi, nelle missioni in giro per il mondo

(UNWEB) Castiglione del Lago, Sabato 5 marzo secondo appuntamento per l'edizione 2022 di "Narrazioni: storie, racconti, scritture" il format dedicato ai libri lanciato la scorsa estate, con grande successo, dal Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con Libri Parlanti Books & Coffee, la Biblioteca Comunale e Lagodarte Impresa Sociale.

A Palazzo della Corgna con inizio alle ore 17 l'infettivologa Vincenza Lorusso racconta la sua avventurosa vita dedicata ai più bisognosi presentando il suo primo libro dal titolo "Le radici nell'acqua".

Mentre stringe tra le mani un articolo di giornale, Vincenza sogna il suo futuro: lavorare come medico nei Paesi in via di sviluppo, per curare i più poveri, gli ultimi della Terra. Il sogno diventa realtà e la giovane studentessa di medicina parte senza temere ostacoli, carica di una passione e una dedizione così forti che nemmeno un attentato che ha rischiato di strapparle la vita a ventisette anni, in Guatemala, frena la sua coraggiosa determinazione. Vincenza si racconta attraverso le sue missioni in giro per il mondo, in Angola, Tanzania, Mozambico, Uganda, Brasile, sempre insieme alla sua piccola Emily.

Dall'infanzia pugliese in una famiglia profondamente legata alla terra e alle tradizioni, spicca il volo con coraggio e risolutezza per realizzare il futuro che immaginava fin da bambina. Emozioni, soddisfazioni, amori, ma anche inevitabili cadute, fallimenti e sofferenze di una vita senza radici, il tutto impreziosito da un pizzico di ironia che rivela la tridimensionalità di una donna forte e fragile, sempre straordinariamente umana, indiscutibilmente unica.

Vincenza Lorusso nasce a Gravina in Puglia nel 1967. Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Siena, lavora in Paesi africani (Angola, Tanzania, Mozambico e Uganda) e dell'America Latina (Guatemala e Brasile). Da 4 anni si occupa di Medicina delle Migrazioni attraverso Emergency e Croce Rossa. Attualmente, lavora come infettivologa presso il Policlinico Umberto I a Roma. "Le radici nell'acqua" è il suo primo libro.

L'incontro sarà condotto da Maria Grazia Virgilio, una delle "anime" di Libri Parlanti. Ingresso gratuito: per informazioni e prenotazioni 075 9658260, 075 951822, 348 6416096.