Appuntamento lunedì 18 aprile alle ore 19 con il "Miky C Quartet"

(UNWEB) TODI - Gran finale per l'evento "Elogio all'ombra. Paternità" di Maurizio Radici con il concerto gospel nel Tempio della Consolazione per lunedì 18 aprile 2022 (ore 19).

Il concerto gospel, appuntamento inedito per il Tempio della Consolazione, è il momento conclusivo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Todi Today di Carlo Quartucci Della Vera, con la collaborazione di ETAB e del Comune di Todi, grazie alla curatela di Paolo De Grandis, personalità molto conosciuta nel mondo dell'arte contemporanea italiana ed internazionale.

Le opere del maestro Maurizio Radici sono esposte e visitabili fino al 18 aprile presso al Sala delle Pietre e il Torcolarium di Todi.

Il concerto, gratuito e senza obbligo di prenotazione, vedrà l'esibizione del Miky C Quartet" composto da Michela Casamassima voce solista, Riccardo Abballe cori, Davide Caprari tastiere e Mauro Saracini batteria.

Michela Casamassima, già vocalista presso "The swing ladies" è la fondatrice del coro gospel "Miky C & The Bright Gospel Voices" .

Casamassima ha collaborato anche con il gruppo funky-pop RemiDa ed il trio acustico "T.r.a.m.". Ha anche fondato la scuola di musica "Sonavox" di Ancona e insegnato canto moderno e corale.

L'evento è stato organizzato grazie al contributo di ETAB, del Comune di Todi, Arte Communications, Radici, Todi Today e la collaborazione di Enel Punto Todi, Tuder Graf, pasticceria del Grillo, ristorante Cavour.