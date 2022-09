(UNWEB) Conferenze, laboratori, teatro, musica, e uno ricco programma per tutte le età dedicato alla sperimentazione e alla curiosità: della scienza, delle arti e delle culture che si terranno tra l’Isola Polvese, il parco all’interno della sede di Arpa Umbria a Perugia e la sede dell’Agenzia a Terni.

Dal 8 al 10 settembre il Festival si offrirà come uno spazio di confronto sui grandi mutamenti che attraversano il nostro tempo e che mai come in questo periodo abbiamo avvertito tanto intensamente.



Tra i molti a partecipare alla tre giorni di informazione, scoperta, divulgazione che avrà come tema alla manifestazione, anche il matematico Piergiorgio Odiffeddi, Stefano Bartolini, docente della Facoltà di Economia di Richard M. Goodwin dell’Università di Siena, Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, Lucio Ubertini, titolare della Cattedra Unesco Gestione Delle Risorse Idriche e Cultura, Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Gen. Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per la realizzazione degli interventi per la bonifica delle discariche abusive, Annalisa Corrado, autrice del libro ‘Le ragazze salveranno il mondo. Da Rachel Carson a Greta Thunberg: un secolo di lotta per la difesa dell’ambiente’, Maddalena Vantaggi, docente di eco design presso l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, Chicco Testa, ambientalista e studioso, Stefania Leopardi, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Antonio Pascale, giornalista e scrittore.

Sabato alle ore 21.30 presso il parco all’interno della sede di Arpa Umbria a Perugia è in programma ‘AQUA2O: un pianeta molto liquido’. Lo spettacolo che unisce l’universo musicale dei quattro infaticabili, inesauribili, strepitosi componenti della Banda Osiris e quello scientifico e filosofico di e Telmo Pievani. Mentre giovedì 8 settembre sempre presso la sede Arpa a Perugia, a partire dalle 21.30, si terrà il concerto sinfonico di Giuseppe Gibboni e Orchestra Calamani. Senza dimenticare poi, le attività di laboratorio e divulgazione per i ragazzi. Un’ampia parte delle attività sarà dedicata a convegni, seminari e tavole rotonde dedicate all’acqua, tema di questa edizione, ambiente e legalità, fitorimedio e bonfiiche.

Poi, ci saranno molti autori che presenteranno i loro libri, tra gli altri, da non perdere sabato 10 settembre a Perugia ’Kabul, crocevia del mondo’ del giornalista Nico Piro e sempre, presso la sede dell’Arpa, Marica Di Pierri, giovedì 8 settembre, presenterà ‘La causa del secolo. La prima grande azione legale contro lo stato per salvare l’Italia (e il pianeta) dalla catastrofe finale’.

Il pomeriggio di sabato 10 settembre il Festival sarà arricchito, inoltre, dalla gara di MBT categoria Giovanissimi organizzata in collaborazione con la Federazione ciclistica nazionale e la Federciclismo Umbria.

Promosso da Intesa San Paolo, Fondazione Perugia, Confindustria Umbria, SviluppoUmbria, Conad, COOP centro Italia, King, Polycart, Bazzica Group. e Assisi Salumi, Isola Prossima è ideato da Arpa Umbria e SAFA con numerosi e importanti collaborazioni, vede Ispra, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Castiglione del Lago, Comune di Magione, Unione dei Comuni del Trasimeno, ABA di Perugia, LABA di Firenze. come partner istituzionali.