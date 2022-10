(UNWEB) Il convegno “Sport, salute, ambiente”, organizzato da Arpa Umbria e SAFA, che si terrà presso il Teatro S. Filippo Neri di Montefalco il prossimo 29 ottobre (ore 17.30), rappresenta un’importante occasione di confronto sul ruolo fondamentale e la ricaduta dell’attività fisica sulla salute pubblica e sulla qualità della vita.

Un momento di riflessione sull'importanza del ruolo dello sport nella vita di tutti i giorni vista la sua capacità di essere strumento di educazione, di inclusione, di benessere psico-fisico e di prevenzione.

Grazie all’intervento di esperti del settore come Luca Belli, biologo nutrizionista e specialista in Scienza dell’Alimentazione, Gianluca Broglia, docente UNICAM ed esperto di riatletizzazione e rieducazione motoria, Leonardo Pasotti, direttore S.C. Ortopedia Camerino ed esperto in chirurgia artroscopica, protesica e Traumatologia dello Sport e Giuseppe Caforio, Presidente Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro, docente Università degli Studi di Perugia si discuterà di alimentazione, prevenzione, stili di vita e l’impatto sulle patologie oncologiche nell’esperienza delle associazioni di volontariato.

L’evento rientra nel programma di attività e iniziative della Sagrantino Running 2022.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.