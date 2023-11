(UNWEB) Perugia. Si è tenuta sabato 25 novembre 2023, nella splendida cornice di Borgo Sante (Ponte Valleceppi) l’undicesima edizione del Galà del Sorriso, evento benefico per la raccolta dei fondi da destinare all’acquisto dei doni per i bambini e i ragazzi in cura presso l’onco-ematologia Pediatrica dell’Ospedale di Perugia.

In tanti hanno risposto all’appello dell’Associazione Giacomo Sintini, che da anni si occupa di progetti a sostegno della comunità del cancro, per una serata di sorrisi, musica e allegria ma soprattutto di solidarietà.

Jack Sintini, presidente dell’associazione, ha tenuto ad illustrare agli ospiti tutti i progetti portati avanti nel 2023 e quelli che saranno realizzati il prossimo anno in favore della ricerca in ambito onco-ematologico, con gratitudine immensa verso i sostenitori che negli anni hanno dimostrato la loro sentita vicinanza alla causa .

Alle sue parole ha fatto seguito sua moglie, Alessia Minniti: “ringrazio di vero cuore tutte le persone che si sono prodigate per la riuscita di questa serata, i nostri volontari ed il consiglio direttivo ma soprattutto, tutti i presenti che, con la loro generosità, anche quest’anno aiuteranno l’Associazione a regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell’Onco-ematologia pediatrica di Perugia”. Tra gli ospiti presenti in sala, gli Assessori del Comune di Perugia Clara Pastorelli e Luca Merli e il Consigliere Comunale Riccardo Mencaglia; tra le autorità del Comune di Corciano, l’Assessore Francesco Mangano e il Consigliere Andrea Braconi.

L’Associazione Giacomo Sintini ringrazia per il contributo alla realizzazione della serata, oltre alla Famiglia Radicioni per l’ospitalità nella splendida location di Borgo Sante, La Collina per il servizio di Catering e banqueting, la BCC Banca Centro Toscana – Umbria Credito Cooperativo, la Tipografia Ponte Felcino di Eros Pittavini, il fotografo Oreste Testa, Barbanera e Pala per l’accompagnamento musicale, lo staff di Magic Andrea per l’animazione dedicata ai bambini, la famiglia Curti per il loro prezioso contributo.