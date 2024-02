(UNWEB) Perugia. Da YouTube all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia per aprire il format “Digital Primitives” della stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia: domenica 25 febbraio alle 21 spazio a Giacomo Moro Mauretto – Entropy For Life con “La scienza dell’immortalità”.

Partiamo da una semplice domanda: la morte è inevitabile? Istintivamente ci viene da dire di sì, dato che quasi tutti gli organismi viventi prima o poi muoiono; anche in assenza di motivi esterni accade per una qualche patologia dovuta all’invecchiamento. Eppure negli anni i biologi sono arrivati alla comprensione che il processo di invecchiamento sembra essere qualcosa di non necessariamente obbligatorio in tutti gli animali e forse potenzialmente invertibile. In questa conferenza proverò a raccontarvi le novità su quello che sembra essere la “corsa allo spazio” dei prossimi decenni: la ricerca dell’immortalità.

Bio – Giacomo Moro Mauretto, dottore in Biologia Evoluzionistica, divulga la biologia, l’evoluzione e l’ambiente. La sua attività di comunicazione della scienza avviene dal vivo, in conferenze e spettacoli, e online soprattutto sul suo canale YouTube “Entropy for Life”, ma anche su altri social come Instagram. Ha pubblicato per Mondadori il libro: “Se pianto un albero posso mangiare una bistecca?”. Collabora a diversi progetti di Airc – Fondazione per la Ricerca sul Cancro.

Digital Primitives è un insieme di spettacoli di noti youtuber – tra i più seguiti nel web – che, attraverso l’arte teatrale del monologo, toccheranno i temi della scienza, della filosofia, della storia nonché dell’ecologia, promosso grazie ai fondi del bando Sostegno spettacoli dal vivo anno 2023 “Pr Fesr 2021 – 2027. Az. 1.3.4. – Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali” gestito da Sviluppumbria.

Prossimi appuntamenti: primo marzo “Moriremo tutti! – Come finirà il mondo? E noi che fine faremo?” di e con Adrian Fartade – link4universe, 10 marzo “Fallisci ancora fallisci meglio” di e con Alan Zamboni – Curiuss, 26 marzo “Terra – Solaris: solo andata. Un viaggio alla scoperta dell’anima” di e con Rick Du Fer – Daily Cogito, 3 aprile “L’Universo in un bicchiere” di e con Davide De Blasio – Spazi Attorcigliati, 27 aprile “L’utile inutilità della filosofia” di e con Matteo Saudino – Barbasofia.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

