(UNWEB) La Sala Convegni Maurizio Santoli di Arpa Umbria a Terni sarà la sede del nuovo incontro targato CISAFA (Centro Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in materia di Ambiente istituito tra Università degli Studi di Perugia e Arpa Umbria) ‘Scarti materiali e risorse sociali’ che si terrà giovedì 29 febbraio 2024, dalle ore 09:30.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero e da Luca Proietti, Direttore Generale di Arpa Umbria.

Nel corso della giornata esponenti del mondo universitario e industriale si confronteranno e approfondiranno sui temi cruciali dell'ambiente e della sostenibilità. Un’occasione unica per approfondire tematiche attuali e promuovere la collaborazione tra mondo accademico, industriale e istituzionale per un futuro più sostenibile.

Al termine dell’incontro, si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati di frequenza agli studenti del Corso di Formazione Permanente e Continua in “Biowaste Valorization and Circular Economy” e della Summer School in “Patrimoni, salute, conflitto e formazione in materia ambientale”.

PROGRAMMA

09:30 – 10:30

Saluti Istituzionali

· Prof. Maurizio Oliviero, Rettore dell'Università degli Studi di Perugia

· Ing. Luca Proietti, Direttore generale di ARPA Umbria

· Prof. Massimiliano Marianelli, Direttore Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

· Prof. Giovanni Gigliotti, Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

· Prof. Daniele Porena, Università degli Studi di Perugia – Direttore di CISAFA

10:30 – 11:00

Introducono

· Prof.ssa Debora Puglia, Coordinatrice del Corso di Formazione Permanente e Continua in “Biowaste Valorization and Circular Economy”

· Prof. Uliano Conti, Coordinatore SUMMER School in “Patrimoni, salute, conflitto e formazione in materia ambientale”

11:00 – 13:00

Interventi Programmati

· Prof. Fabrizio Sarasini, Università di Roma La Sapienza: "Valorizzazione post-consumo di polimeri e compositi con fibre naturali"

· Dott. Cristhian Re, Security Manager STMicroelectronics: "Tra scarti e innovazione. L’azienda si ripensa"

· Prof.sse Ombretta Marconi e Assunta Marrocchi, Università degli Studi di Perugia: "Valorizzazione degli scarti della produzione della birra: nuovi alimenti e nuovi materiali"

· Dott. Gianluca Tirozzin, Co-founder bitCorp: "Cybersecurity e protezione ambientale. La tutela dei dati sensibili e dell’azione Istituzionale per preservare ecosistema e collettività"

· Dott.ssa Federica Meloni, Energy Manager & Environment Specialist Tarkett SpA: "Tarkett Narni – il percorso verso un futuro sostenibile"