L’evento, ideato ed organizzato da Verso Aps in collaborazione con Un/Lab snc, è in programma a Pian di Massiano fino al 15 giugno

Due giorni di gusto, festa, incontri, showcooking, musica, area bimbi e tanto pesce di lago, fiume e mare

(UNWEB) Perugia, – Tanti gli appuntamenti in programma negli ultimi due giorni di I Love Fish, la manifestazione dedicata al pesce di lago, mare e fiume, ad ingresso libero, in programma presso il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano di Perugia fino a domenica 15 giugno (apertura stand dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 23,30). L’evento è ideato ed organizzato da Verso Aps in collaborazione con Un/Lab snc, con la direzione artistica di Francesca Rocchi e il patrocinio del Comune di Perugia, Regione Umbria e Unione dei Comuni del Trasimeno. Oltre alla presenza di stand enogastronomici che offriranno ai visitatori la possibilità di scegliere tra oltre 50 nuovi piatti realizzati dalle migliori realtà di ristorazione territoriale e non, sono in programma una serie di incontri, masterclass, showcooking, appuntamenti per bambini e tanta musica. Proseguiranno le collaborazioni e la presenza dei nuovi partner come Conad con Sapori & Dintorni e Sapori & Idee (presenti anche con uno showcooking dedicato), Congenlab e Mastri Birrai Umbri. La manifestazione, che ha aperto i battenti giovedì 12 giugno, ha visto la presenza anche di alcuni rappresentanti delle istituzioni quali la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, Francesco Filipponi, consigliere regionale e presidente della Commissione affari istituzionali e comunitari, l’assessore comunale Andrea Stafisso e il consigliere comunale Simone Cenci.

Sabato 14 giugno si comincerà, presso lo spazio Sapori & Parole, alle 12 con "Un Pesce per Strada" con la Strada del Sagrantino e a seguire quella del Trasimeno. Alle 17 saranno in programma le premiazioni del contest “Noi siamo rete” (riservato ai bambini delle scuole dell’infanzia e alle associazioni del territorio, che si occupano di persone con disabilità). Alle 18 sarà presentato il progetto europeo “Healthy Families, Healthy Future”, un’iniziativa Erasmus Plus nata per contrastare l’obesità infantile attraverso azioni concrete di sensibilizzazione e formazione rivolte a famiglie, scuole e comunità. Alle 18,15 spazio allo showcooking "Persico sul trono" a cura dell'Istituto Alberghiero di Assisi. Alle 19 altro incontro per comprendere e raccontare il presente e il futuro del Lago Trasimeno, uno degli ecosistemi più delicati e simbolici dell’Italia centrale. L’assessore regionale al turismo Simona Meloni porterà la visione politica e strategica del territorio; il presidente del Parco Tecnologico 3A illustrerà le potenzialità dell’innovazione e della sostenibilità applicate alla filiera lacustre; Petra Lipparoni, presidente della Cooperativa Pescatori del Trasimeno, offrirà lo sguardo concreto di chi vive quotidianamente il lago, tra pesca, tutela e tradizione. Chiusura alle 20 e alle 21 con due showcooking: il primo dedicato a Cuisine 83 e Tori Tori; il secondo a Testone Mare e Il Barbacco. Nella TerreMani arenasaranno previste 2 masterclass: “L’importanza del recupero e della cura dei territori” delle Cantine Alma Raminga e Lumiluna (ore 20), “Tramandare un valore” con le Cantine Tiberi e Conti Salvatori (ore 21). Chiusura tutta in musica – presso il main stage ed ad ingresso libero – dalle 22 con il Bounce party. Bounce Squad in consolle con un mix micidiale di hip hop, dancehall, afrobeats, R’n’B, reggaeton e hits freschissime.

Domenica 15 la manifestazione prenderà il via alle 12, presso lo spazio Sapori & Parole, con due appuntamenti di "Un pesce per strada" dedicati alla Strada dei Vini del Cantico e a quella dei Vini Etrusco Romana. Alle 18 showcooking con Pilafish: racconto di due eccellenze della pesca artigianale italiana: le Ostriche Scardovari e le Cozze Mitilla. Alle 19 Conclusione e saluti ufficiali in vista della prossima edizione. Nella TerreMani arena alle 19,30 è in programma la masterclass "La vocazione di un territorio e il coraggio" con le Cantine 30Querce e Podere Barbi. Nel main stage, dalle ore 19, si celebrerà il tramonto Sunset by The Cage Italy. Immersi nel verde del parco, un set che accompagnerà la magia del cielo che cambia colore, grazie a vibrazioni tech house e afro house crescenti.

AREA BIMBI - Durante i due giorni dalle 16,30 in poi sono in programma truccabimbi, luna park interattivo e tante attività creative all’ombra degli alberi. Previsti anche laboratori tematici sul tema del mare: attraverso l’arte, i bambini esplorano le meraviglie del mondo marino con pennelli e colori. Tutte le iniziative sono gratuite.

IL MENÙ - Più di 50 nuovi piatti realizzati dalle migliori realtà di ristorazione territoriali come Rosso di Sera a zonzo (panino con porchetta di Lago, fish & chips, supplì con formaggio, panino con trota, patatine fritte, scarpetta con sugo all'aglione, fiori d'aglione e pecorino), Il Barbacco (Bruschettone con carpaccio di pesce spada, bruschettone vegetariano, spiedini di calamari e gamberi con salsa allo yogurt), Asd Badiola (frittella di baccalà, insalata di ceci e baccalà), Pescheria da Marco (frittura di pesce di mare, soutè cozze e vongole lupini), La Vecchia Frittoria (paella di pesce di lago e di mare, fritto royal, arrostifish, patatine fritte) Prefermento Crokka (sorriso di mare, crokka in porchetta), Testone Mare (carbonara di mare, guazzetto di poletti alla Luciana + torta al testo, insalata di mare), La Locanda dei Pescatori del Trasimeno (gnocchetti con sugo di tinca affumicata, frittura del Trasimeno & chips), Ristorante Luce (sando con anguilla, sando con trota marinata, sando con sgombro, sando con insalata di tonno), Cuisine 83 (gnocchetti sardi alla crema di scampi, gnocchi di patate con ragù di tonno alla siciliana, orecchiette cernia e lime, calamari spillo fritti, nuggets di baccalà in crosta di cornflakes, ostriche scardovari, impepata di cozze “mitilla”), Arte del Gusto (le nostre frantasie di mare), Tori-Tori (ebi sando, baccalà sando, gamberi al panko, involtino primavera, patatina fritta giapponese, coda di rospo karaage), Ravo Pizza Experience (pinna gialla, anguilla al carbone, margherita, marinara 4.0), Bertini's (coppa gelato I Love Fish, coppa Dubai chocolate), Dulcinea (gelati, brioches con gelato, sorbetto al limone).

Per quanto riguarda da bere, saranno presenti le birre di Mastri Birrai Umbri e i vini delle Cantine inserite nel progetto TerreMani: Plani Arche, Cenci, Pilar, Conti Salvatori, Trentaquerce, Fontesecca, La Spina, Bettalunga, Raìna, Lumiluna, Podere Barbi, Mi.Le.Ghi, Alma Raminga e Tiberi.