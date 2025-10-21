(UNWEB) Perugia. Ieri, 20 ottobre, si è svolto a Perugia, presso il Padel Arena Fastweb, un evento dedicato al tema dell’inclusione attraverso lo sport, promosso dall'Associazione Pennetti Pennella insieme al Comando VVF di Perugia con il sostegno della Fondazione Perugia e delle istituzioni locali.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle amministrazioni comunali, del mondo sportivo e delle federazioni, delle Associazioni operanti nel campo della disabilità, oltre a campioni e atleti paralimpici che hanno portato la propria testimonianza.

L'evento si è aperto con dei momenti in campo dove i ragazzi delle diverse Associazioni si sono allenati con istruttori di padel professionali.

A seguire si è svolto un dibattito pubblico, in cui è stato sottolineato il valore dello sport come strumento di aggregazione e di crescita, capace di abbattere barriere e creare opportunità, in particolare per i giovani e per le persone con disabilità.

Le federazioni sportive hanno illustrato i progetti in corso, con un’attenzione speciale al tennis, al padel e al calcio paralimpico, mentre le istituzioni locali hanno ribadito l’impegno a sostenere le realtà associative.

Spazio centrale hanno avuto le testimonianze dirette delle atlete, che hanno condiviso storie di resilienza e successo, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di riscatto.