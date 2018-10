Pubblicato il bando di assegnazione in locazione di due unità abitative a Porta Perugina. Scade il 16 novembre

(UMWEB) – Paciano, Sono due gli appartamenti di proprietà che il Comune di Paciano ha deciso di assegnare in locazione. E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di due unità abitative ubicate a Porta Perugina nel centro storico del borgo.



Sono entrambe destinate ad un nucleo familiare composto al massimo da due persone. Nel primo caso si tratta di un appartamento di 33 metri quadrati, che prevede un canone mensile di 170 euro; nel secondo di 32 metri quadrati, con un canone mensile fissato a 150 euro.

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Paciano in Piazza della Repubblica 4 entro e non oltre il giorno venerdì 16 novembre 2018 ore 12,00 utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile su sito www.comune.paciano.pg.it nonché disponibile presso l’Ufficio Protocollo, Piazza della Repubblica 4, Paciano.

In alternativa le domande potranno inviate a mezzo raccomandata A/R, al Comune di Paciano (PG), Piazza della Repubblica 4, cap 06060 Paciano entro e non oltre il giorno venerdì 16 novembre 2018. Ai fini del rispetto del termine di presentazione farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante. Saranno comunque escluse le domande pervenute all'Ufficio protocollo del Comune di Paciano oltre cinque giorni lavorativi dal 16 novembre.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (in caso di cittadini extracomunitari fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno).

Possono partecipare alla procedura per l’assegnazione coloro che hanno un reddito minimo annuo complessivo del nucleo familiare pari a € 4.000.