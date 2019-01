Oltre 150 persone hanno partecipato alla tombolata organizzata dall’associazione per beneficenza

(UMWEB) MAGIONE– Oltre 150 persone hanno partecipato alla tombolata organizzata per beneficenza dal Perugia club Anonimi perugini. L’iniziativa, che si è tenuta nella sala teatro dell’oratorio parrocchiale di Magione, a favore dei bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia è stata organizzata in collaborazione il personale del reparto ospedaliero e molti commercianti del territorio hanno aderito regalando i premi per la tombola. Alla serata ha partecipato anche la mascotte Pegrì grazie all’A.c.Perugia calcio e la befana ha donato dolci a tutti i bambini presenti

“L’idea di donare il ricavato alla struttura ospedaliera – fanno sapere gli organizzatori – è partita quando siamo venuti a conoscenza di difficoltà economiche che avrebbero impedito ai bambini ricoverati in questo reparto di poter effettuare l’uscita annuale prevista nel periodo primaverile. Il periodo delle festività natalizie ci è sembrato quello più opportuno per invitare le persone a un gesto di generosità e la risposta è stato molto superiore alle aspettative”.

“A rispondere con entusiasmo all’invito sono state circa 150 persone – fanno sapere – e, a fine serata, abbiamo consegnato un assegno simbolico alla responsabile del ricavato. La cifra raccolta non è sufficiente a pagare per intero quello che serve per la gita: autobus, ingressi, pranzi per cui ci muoveremo presto con altre iniziative al riguardo”.