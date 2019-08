Assessore Francesco Mangano, saranno operative entro fine mese



(UNWEB) Corciano scommette sulle “Isole Ecologiche intelligenti”. Posizionate al quartiere Girasole (piazzale antistante la chiesa) e ad Ellera, in via Ponchielli, rappresentano un'assoluta novità e consentono un’ulteriore possibilità di smaltimento controllato dei rifiuti. “Saranno operative entro fine mese - ha dichiarato l'assessore all'ambiente Francesco Mangano "non appena la Tsa terminerà l'installazione del software”. Le isole permettono di riciclare 4 tipi di rifiuti in maniera semplice e controllata: ogni cittadino può inserire la tessera sanitaria e seguire le istruzioni per il deposito di rifiuti differenziati, ovvero residuo, carta, plastica e scatolame in ferro-allumino. Una telecamera regista ogni accesso e codifica l'azione dell'utente in base al tipo di rifiuto selezionato per lo smaltimento. Non potranno essere depositati umido e vetro, né tanto meno i rifiuti speciali, destinati unicamente in ricicleria. “Con il porta a porta spinto e le isole ecologiche - spiega Mangano -abbiamo dato ai cittadini tutti gli strumenti per una raccolta differenziata agevole e responsabile. Ovviamente – conclude l’assessore - invitiamo tutti alla massima collaborazione, l'ambiente è una delle sfide decisive del futuro, non possiamo perderla. "