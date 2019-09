(UNWEB) Assisi. Poche settimane ci separano dalle celebrazioni per il santo Patrono d’Italia, Francesco d’Assisi, a cui quest’anno renderà omaggio – a nome di tutti i Comuni italiani – la Regione Toscana, con la simbolica offerta dell’olio per le lampade votive che ardono dinanzi alla sua tomba e al luogo del beato Transito, presso la Porziuncola.

In ricordo di Frate Jacopa, la nobildonna romana amica di san Francesco presente alla Porziuncola nell’imminenza del Transito, la “Rosa d’argento” – annuale riconoscimento attribuito a una donna del nostro tempo testimone di fede, speranza e carità – verrà consegnata alla sig.ra Zaira Conti.

Segnaliamo alcune delle Celebrazioni che si svolgeranno in Porziuncola, luogo che ha visto il Transito del Beato Padre Francesco da questa vita alla vita eterna; altro polo delle celebrazioni sarà la Basilica di San Francesco ad Assisi. Per i particolari rimandiamo al programma dettagliato che segue.

Si ricorda alle Emittenti televisive e/o testate giornalistiche che volessero effettuare dirette o servizi delle Celebrazioni in Porziuncola, di contattare l’Ufficio Comunicazioni dei Frati Minori al fine di concordare orari e modalità.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tel. 0758051800

In particolare per il giorno del Transito, giovedì 3 ottobre:

Alle 9.30, presentazione del riconoscimento “Rosa d’argento” alla sig.ra Zaira Conti e consegna della Rosa durante la Solenne Celebrazione Eucaristica “nel Transito di San Francesco”, presieduta alle 11.00 da P. Claudio Durighetto, Ministro provinciale dei Frati Minori dell’Umbria, nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli.

Alle 16.30, sempre nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, accoglienza del Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, e delle Autorità e Delegazioni delle Regioni Umbria e Toscana, da parte del Custode della Porziuncola, P. Giuseppe Renda. Seguirà, alle 17.30, la Solenne Celebrazione dei Primi Vespri “nel Transito di San Francesco” presieduti da S. Ecc. Mons Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo Metropolita di Pisa, con l’assistenza di S. Em. Card. Agostino Vallini, Legato Pontificio per le Basiliche di Assisi. Partecipano i Vescovi della Toscana, S. Ecc. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera U.-Gualdo Tadino e i Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane e i pellegrini delle Diocesi della Toscana.

Offerta dei doni da parte del Sindaco di Assisi e del Sindaco di Firenze in rappresentanza dei comuni della Toscana e di S.Em. Card. Giuseppe Betori in rappresentanza della Conferenza Episcopale Toscana.

In serata, alle 21.00, nel magnifico Santuario di San Damiano S. Ecc. Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca, terrà una Veglia con i giovani della Toscana, mentre alle 21.30, sulla piazza e nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, P. Roberto Genuin, Ministro generale dei Frati Minori Cappuccini, presiederà una Veglia di preghiera con la processione aux-flambeaux.

Per il 4 ottobre, Solennità di San Francesco Patrono d’Italia, evidenziamo:

Alle ore 7.00, nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, la Celebrazione Eucaristica presieduta da fr. Julio César Bunader OFM, Vicario Generale dell’Ordine dei Frati Minori.

Alle 10.00, con riprese televisive di Rai Uno, dopo l’accoglienza delle Autorità da parte del Custode del Sacro Convento, P. Mauro Gambetti (alle 09.30), ci sarà la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Em. Card. Giuseppe Betori Arcivescovo metropolita di Firenze, con i Vescovi della Toscana, il Vescovo di Assisi, i Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane. Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, accende la “Lampada Votiva dei Comuni d’Italia” con l’olio offerto dalla Regione Toscana. Al termine, i consueti saluti delle Autorità dalla Loggia del Sacro Convento.

Alle ore 16.00 presso la Basilica Inferiore, Vespri Pontificali in Cappella Papale presieduti da S.E. Mons. Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino.

Segue il Programma completo delle celebrazioni (scarica il programma completo in fondo alla pagina)

24 settembre - 2 ottobre 2019

Basilica Papale di S. Francesco – Assisi

ore 17.45 NOVENA in preparazione alla SOLENNITÀ di SAN FRANCESCO

“Io sto in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22,26)

Pellegrinaggi della Città di Assisi e della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino

Sabato 28 settembre 2019

ore 19.30 8500 passi con San Francesco

Pellegrinaggio notturno per i giovani

Basilica della Porziuncola – Santuario di San Damiano – Basilica di San Francesco

30 settembre - 2 ottobre 2019

Basilica Papale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola

ore 19.00 TRIDUO di preparazione alla SOLENNITÀ di SAN FRANCESCO

“La povertà è il vero nome della libertà”

(segui la diretta su WebTV)

Presiede S.Ecc. Mons. Gualtiero Sigismondi, Vescovo di Foligno

GIOVEDÌ, 3 OTTOBRE 2019: TRANSITO DEL NOSTRO PADRE SAN FRANCESCO

Basilica Papale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola

ore 7.00 - 8.00 - 9.00: Celebrazione Eucaristica

(segui la diretta su WebTV)

ore 9.30: Sala del Refettorietto del Convento Porziuncola

Presentazione del riconoscimento “Rosa d’Argento”

Donne del nostro tempo testimoni di fede, speranza e carità

Frate Jacopa 2019 sig.ra Zaira Conti

ore 10.30: “Corteo dei fiori” dal Palazzetto mediceo alla Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli

Con Frate Jacopa, sig.ra Zaira Conti, il Sindaco di Assisi Stefania Proietti,

una rappresentanza dello “Storico Cantiere” di Marino (Roma),

e della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli

ore 11.00: SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA “NEL TRANSITO DI SAN FRANCESCO”

Presiede P. Claudio Durighetto, Ministro provinciale dei Frati Minori dell’Umbria

(segui la diretta su WebTV)

· Frate Jacopa offre il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incens

· Consegna del riconoscimento “Rosa d’Argento” 2019

· La Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, a nome della Comunità angelana, offre i fiori per il luogo del Transito

ore 16.30: Accoglienza delle autorità

A Santa Maria degli Angeli, in Piazza Garibaldi, il Sindaco della città di Assisi, Stefania Proietti, riceve le Autorità e le Delegazioni della Regione Toscana

ore 17.00: Corteo delle Autorità civili da Piazza Garibaldi alla Basilica con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province della Toscana e dell’Umbria,

dei Sindaci dei Comuni della Toscana, del Sindaco di Assisi a delle altre Autorità

SOLENNE COMMEMORAZIONE DEL “TRANSITO”

(segui la diretta su WebTV)

ore 17.30: Accoglienza delle Autorità da parte di p. Giuseppe Renda OFM, Custode del Convento di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola

CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI “NEL TRANSITO DI SAN FRANCESCO”

Presiede S.Ecc. Mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo Metropolita di Pisa.

Partecipano:

· Gli Ecc.mi Vescovi della Toscana

· Il Vescovo di Assisi

· I Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane e i Pellegrini della Toscana

· Offerta dei doni da parte del Sindaco di Assisi e del Sindaco di Firenze in rappresentanza dei comuni della Toscana e di S.Em. Card. Giuseppe Betori in rappresentanza della Conferenza Episcopale Toscana.

ore 21.30: “Processione Aux-Flambeaux” e Veglia di preghiera

Presiede P. Roberto Genuin, Ministro generale dei Frati Minori Cappuccini

ore 21.00: Santuario di San Damiano

Veglia con i giovani della Toscana

Presiede S.Ecc. Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca

VENERDÌ, 4 OTTOBRE 2019: SOLENNITÀ di SAN FRANCESCO Patrono d’Italia

Basilica Papale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola

ore 7.00* - 8.00 - 9.00 - 11.00 - 17.00 - 18.00: Celebrazione Eucaristica (dirette su WebTV)

*7.00: Presiede fr. Julio César Bunader OFM, Vicario Generale dell’Ordine dei Frati Minori.

ore 19.00: Secondi Vespri della Solennità in Cappella Papale (dirette su WebTV)

Presiede P. Claudio Durighetto, Ministro Provinciale dei Frati Minori dell’Umbria

Basilica Papale di San Francesco – Assisi

ore 6.00 (Tomba) – Celebrazione Eucaristica. Presiede S. Em. Card. Agostino Vallini, Legato Pontificio per le Basiliche di Assisi

ore 7.00 – Celebrazione Eucaristica. Presiede fr. Carlos Alberto Trovarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali

ore 8.00 – Celebrazione Eucaristica. Presiede fr. Roberto Genuin, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini

ore 9.00 – Celebrazione Eucaristica. Presiede S. Ecc. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera U.-Gualdo T.

ore 10.00 – Celebrazione Eucaristica. Presiede S. Ecc. Mons. Gianni Roncari, Vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello con la partecipazione dei pellegrini della Toscana

ore 8.30: Palazzo Municipale – Sala della Conciliazione

Incontro tra le Autorità e le Delegazioni della Toscana con la Municipalità di Assisi

ore 9.00: Partenza del Corteo

dalla Piazza del Comune per la Basilica di San Francesco

SOLENNE CONCELEBRAZIONE in CAPPELLA PAPALE

ore 9.30: Nella Basilica papale di San Francesco (Superiore) Accoglienza delle Autorità da parte di P. Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento

ore 10.00: Celebrazione eucaristica

Presiede S. Em. Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze, con l’assistenza di S. Em. Card. Agostino Vallini, Legato Pontificio per le Basiliche di Assisi con i Vescovi della Toscana, il Vescovo di Assisi, i Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane

(Ripresa televisiva Rai Uno)

Il Sindaco di Firenze, Fabio Nardella accende la “Lampada Votiva dei Comuni d’Italia” con l’olio offerto dalla Regione Toscana

ore 11.30: Loggia del Sacro Convento

· Saluto di fr. Carlos Alberto Trovarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali

· Messaggio all’Italia del Presidente del Consiglio dei Ministri

· Saluto del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

· Saluto del Sindaco di Assisi e del Vescovo di Assisi

ore 16.00: Nella Basilica Papale di San Francesco (Inferiore)

· Vespri Pontificali in Cappella Papale presieduti da S.E. Mons. Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa- Montalcino

· Segue la Processione alla Basilica superiore e la Benedizione all’Italia con la Chartula dal Cupolino della Basilica

· Mentre verranno distribuiti i ramoscelli d’ulivo alle Autorità e ai Fedeli, sarà eseguito il Cantico delle Creature

Il canto sarà eseguito da:

· Corale Porziuncola della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, diretto dal M° P. Maurizio Verde

· Coro Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, diretto dal M° P. Giuseppe Magrino

Ricordiamo che sarà possibile seguire tutte le Celebrazioni più importanti in diretta attraverso la WebTV del sito porziuncola.org e dell'App gratuita Frati Assisi e sulla pagina Facebook e Canale YouTube Frati Assisi.