Il punto di ascolto, su appuntamento e gratuito, è attivo nei centri salute di Castiglione del Lago e di Città della Pieve. Numerose le iniziative di promozione

(UNWEB) Perugia, – Sono oltre 180 i ragazzi coinvolti nel progetto Spazio Giovani nel distretto del Trasimeno della Usl Umbria 1, attivato nel mese di aprile 2019. Il progetto ha permesso di aprire, in spazi idonei ai ragazzi, non un consultorio o un servizio sociale, ma semplicemente un luogo dove tutti i ragazzi del distretto del Trasimeno tra i 12 e i 26 anni possono recarsi e trovare un adulto, uno psicologo per la precisione, disposto ad ascoltarli e in grado di fornire risposte alle domande che li assillano.

Sono stati gli stessi ragazzi a individuare la sede e gli orari e si sono fatti carico dell’ideazione del volantino di presentazione. “Lo scopo del progetto - aggiunge Lucia Gambacorta, psicologa e psicoterapeuta che segue da vicino gli incontri con i ragazzi – è quello di intercettare il disagio giovanile e di intervenire tempestivamente. Si tratta di un luogo in cui i ragazzi, senza venir inquadrati in un trattamento sanitario, possono esprimersi liberamente e trovare un adulto, una figura diversa da quelle tradizionali, come i genitori e gli insegnanti, in grado di fornirgli un aiuto concreto”.

Per promuovere il servizio sono state attivate numerose iniziative, oltre che tra i servizi della Usl Umbria 1, con i Comuni, associazioni sociali di volontariato, sportive e di eventi paesani, scuole guida, palestre. Inoltre sono state affisse le locandine sugli autobus di Busitalia. Le scuole direttamente coinvolte sono state: l’istituto omnicomprensivo Rosselli-Rasetti di Castiglion Del Lago, l’istituto omnicomprensivo "G. Mazzini" Magione, l’istituto omnicomprensivo Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, l’istituto omnicomprensivo Panicale, Piegaro-Paciano, L’Isis "I. Calvino - Istituto "P. Vannucci " di Città della Pieve.

Il punto di ascolto è aperto a Città della Pieve il lunedì dalle ore 12 alle 19 presso il centro salute e i giovedì sempre dalle 12 alle 19 a Castiglione del Lago sempre presso il centro salute.