(UNWEB) Perugia. Nella scorsa notte personale della Squadra Volante, diretto dal Commissario dr.ssa Monica Corneli, ha proceduto all'arresto di un 23enne albanese, in stato di ubriachezza, con precedenti di Polizia.

Giungeva una chiamata al 113 ove veniva segnalato un giovane straniero che in stato di ubriachezza molestava gli avventori di un bar sito nella zona di San Sisto a Perugia. Le pattuglie rintracciavano il giovane segnalato, il quale all'invito dei poliziotti ad un comportamento consono, non ottemperava iniziando a minacciare ed ad offendere gli operatori. Lo straniero quindi avviava una opposizione violenta all'attività degli agenti iniziando ad aggredire i poliziotti.

Uno degli agenti risultava costretto a ricorrere alle cure dei sanitari riportando alcuni giorni di prognosi.

Gli agenti, procedevano all'arresto del 23enne per reati di resistenza, lesioni aggravate e minacce a P.U. e denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato.