(UNWEB) Terni, - E' ricoverato con prognosi riservata nella rianimazione dell'ospedale di Terni il 29enne di Narni che la notte scorsa è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lungo la via Flaminia a Narni, mentre viaggiava a bordo della sua moto. Il paziente ha riportato importanti fratture agli arti ed è stato sottoposto a un delicato intervento, che ha visto impegnati in sala operatoria, dalla mattina al primo pomeriggio, le equipe di ortopedia e di chirurgia della mano.